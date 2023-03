3 receitas rápidas de pães para fazer em casa

Veja como preparar opções para servir no café da manhã ou no lanche da tarde

Pão de batata com requeijão cremoso Imagem: tmalucelli | Shutterstock

Nada mais irresistível do que um pão caseiro recém-saído do forno, não é mesmo? É o tipo de comida que dá sensação de aconchego, além de ser ótimo para o café da manhã ou lanche da tarde. Confira abaixo algumas receitas para preparar em casa:

Pão de batata com requeijão cremoso

Ingredientes

45 g de fermento biológico fresco

2 xícaras de chá de água morna

500 g de batata cozida e espremida

2 colheres de sopa de açúcar

200 g de requeijão cremoso

1 colher de sopa de sal

1 xícara de chá de óleo

1 kg de farinha de trigo

2 gemas de ovo

1 ovo batido

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o fermento, o sal e o açúcar até obter uma mistura líquida. Acrescente o óleo, a água, a batata e as gemas de ovo e misture. Adicione a farinha de trigo aos poucos e sove até desgrudar das mãos. Faça bolinhas e deixe crescer por 20 minutos. Abra as bolinhas, coloque uma porção de requeijão cremoso no centro e feche. Disponha os pãezinhos em uma assadeira e deixe crescer por 20 minutos. Pincele com o ovo e leve ao forno médio preaquecido por 25 minutos. Sirva em seguida.

Pão de cebola (Imagem: Cesarz | Shutterstock)

Pão de cebola

Ingredientes

1/2 xícara de chá de água morna

1 xícara de chá de óleo

4 colheres de sopa de açúcar

45 g de fermento biológico fresco

1 kg de farinha de trigo

1 pitada de sal

1 cebola ralada

2 ovos

Modo de preparo

Bata no liquidificador os ovos, o açúcar, o óleo, o sal, a água, a cebola e o fermento. Transfira a mistura para um recipiente e acrescente a farinha de trigo aos poucos. Sove até a massa desgrudar das mãos. Divida a massa em quatro partes, modele 4 pães, coloque em uma assadeira e cubra com um pano. Deixe crescer por 40 minutos ou até dobrar de volume. Leve os pães ao forno médio preaquecido por 30 minutos ou até que fiquem dourados. Sirva em seguida.

Pão de queijo de assadeira

Ingredientes

3 ovos

125 ml de leite

100 ml de óleo

Sal a gosto

250 g de polvilho doce

200 g de queijo muçarela ralado

ralado 1 colher de sopa de fermento

Óleo para untar

Modo de preparo

Bata no liquidificador os ovos, o leite, o óleo, o sal e o polvilho. Coloque em uma travessa e misture com o queijo e o fermento. Transfira a mistura para uma forma com um buraco no centro untada com óleo. Leve ao forno médio preaquecido por 45 minutos. Sirva em seguida.