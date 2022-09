3 receitas saborosas da culinária árabe

Aprenda a preparar pratos típicos para saborear com a família e os amigos

Quibe cru Imagem: Shutterstock

Os pratos da culinária árabe têm sabores únicos, devido às especiarias utilizadas nos preparos. É uma cozinha muito rica e que encantou diversos países pelo mundo, incluindo o Brasil. Algumas receitas são bem simples e podem, inclusive, ser preparadas em casa. Por isso, selecionamos algumas delas especialmente para você. Confira!

Quibe cru

Ingredientes

800 g de carne bovina moída

250 g de trigo moído fino e lavado

20 g de pimenta síria

20 g de sal

Cebolinha e folhas de hortelã fresca a gosto

1 cebola cortada em pétalas

1 limão cortado em 4 pedaços

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a carne moída, o trigo moído e lavado, a pimenta síria, o sal e misture bem. Em seguida, molde a massa em formato de quibe. Sirva com a cebola, o limão, a hortelã e a cebolinha.

Falafel

Ingredientes

250 g de grão-de-bico deixado de molho em água na geladeira por 24 horas

deixado de molho em água na geladeira por 24 horas 3 dentes de alho

1 cebola cortada em 4 pedaços

Salsinha e coentro a gosto

1 colher de chá de pimenta síria

1 colher de chá de cominho

1/4 de xícara de chá de água do grão-de-bico

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Água

Modo de preparo

Coloque o grão-de-bico em um recipiente e cubra com água. Deixe de molho na geladeira por 24 horas. Depois, escorra o grão-de-bico e reserve 1/4 de xícara de chá da água. Triture-o o grão-de-bico no processador com os demais ingredientes, inclusive com 1/4 de xícara de chá da água, até obter uma massa. Em seguida, modele bolinhas. Coloque o óleo em uma panela e leve ao fogo médio para aquecer. Frite as bolinhas até dourarem.

Babaganoush (Imagem: Shutterstock)

Babaganoush

Ingredientes

4 berinjelas

6 colheres de sobremesa de tahine (pasta de gergelim)

Suco de 1 e 1/2 limão

2 dentes de alho espremidos

Sal a gosto

Modo de preparo

Faça uma pequena fenda nas berinjelas e leve para assar diretamente na chama do fogão ou em uma chapa de ferro, virando à medida que for tostando, até que a casca fique bem queimada. Deixe esfriar. Em seguida, retire a polpa das berinjelas, coloque em um recipiente e amasse bem com um garfo (pode bater no liquidificador, se preferir). Após, acrescente os ingredientes restantes, misture bem e sirva em temperatura ambiente ou gelado.