3 receitas saborosas e saudáveis para quem tem diabetes

Aprenda a preparar opções práticas e deliciosas em poucos minutos

Bolo de banana com nozes e uva-passas Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock

O diabetes é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue. Decorrente da falta de produção de insulina pelo pâncreas. Esse problema pode ser causado por uma predisposição genética, ou pelo consumo excessivo de alimentos industrializados e com excesso de açúcar.

“Se seu corpo não está dando conta de metabolizar adequadamente determinado substrato, você deve respeitá-lo! A exclusão é fundamental para o controle dos níveis de glicemia. Quanto mais doce consumir, maior será a inflamação e, consequentemente, pior será o desempenho do receptor de insulina e o pâncreas terá trabalho triplicado! “, diz a nutricionista funcional Fernanda Paulucci.

A seguir, confira 3 receitas simples e deliciosas para inserir no dia a dia. Veja!

Bolo de banana com nozes e uvas-passas

Ingredientes

4 bananas maduras descascadas e cortadas em rodelas

maduras descascadas e cortadas em rodelas 2 ovos

1 xícara de chá de aveia em flocos finos

1 pitada de sal

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 xícara de chá de nozes picadas

1 xícara de chá de uvas-passas

Canela em pó a gosto

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as bananas e, com a ajuda de um garfo, amasse até obter consistência de purê. Reserve. Em um recipiente, adicione o ovo e bata bem. Acrescente as bananas, a canela, o sal, as nozes, as uvas-passas e a aveia e mexa até incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture bem. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em 180ºC até dourar. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com flocos de aveia.

Creme de frutas

Ingredientes

3 xícaras de chá de mamão-papaia descascado e picado

1/2 xícara de chá de suco de abacaxi natural

1/2 xícara de chá de suco de laranja natural

2 colheres de sopa de açúcar xilitol

2 colheres de chá de amido de milho

1 xícara de chá de nozes picadas

1 xícara de chá de castanha-de-caju picada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o mamão, o suco de abacaxi, o suco de laranja, o açúcar xilitol e o amido de milho e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para uma panela e leve ao fogo médio por 10 minutos, mexendo sempre, até obter um creme. Desligue o fogo, espere esfriar, distribua o creme de frutas em taças e leve à geladeira para gelar. Sirva decorado com nozes picadas e castanha-de-caju.

Caldo verde (Imagem: Dani Vincek | Shutterstock)

Caldo verde

Ingredientes

1/2 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de óleo de coco

1 xícara de chá de repolho picado

1 xícara de chá de brócolis picado

1 ramo de couve-flor picado

picado 2 chuchus picados

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de gengibre descascado e picado

3 folhas de couve picadas

1 xícara de chá de salsinha

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água quente para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o gengibre e cozinhe até dourar. Acrescente o repolho, os floretes de brócolis, a couve-flor, os chuchus, a couve e a salsinha, cubra com água e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira os ingredientes para um liquidificador, colocando a água aos poucos. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o caldo na panela novamente e leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.