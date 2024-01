3 receitas saborosas para o almoço de domingo

Veja como tornar este momento ainda mais especial e surpreender o paladar de amigos e familiares

Brócolis assado com ovo e queijo Imagem: Imperador | Shutterstock

O almoço de domingo, há muito tempo, se destaca como um momento especial em muitos lares. É nesse dia que as famílias se reúnem, compartilham risadas, histórias e, é claro, uma deliciosa refeição. Pensando nisso, separamos algumas receitas práticas e saborosas para deixar o almoço de domingo ainda mais especial. Confira!

Brócolis assado com ovo e queijo

Ingredientes

4 xícaras de chá brócolis cortados em pedaços pequenos

cortados em pedaços pequenos 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

6 ovos

1/2 xícara de chá de leite

1 1/2 xícaras de chá queijo muçarela ralado

1 colher de chá de mostarda Dijon

Azeite de oliva para untar

750 ml de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela média, coloque a água com um pouco de sal e leve ao fogo médio para ferver. Acrescente os brócolis e cozinhe por 3 minutos, até ficarem levemente macios. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça um pouco de azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho, cozinhando até ficarem macios e dourados.

Em uma tigela grande, bata os ovos. Adicione o leite, o queijo muçarela, a mostarda Dijon, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Adicione os brócolis cozidos, a cebola e o alho à mistura de ovos e mexa para garantir que os brócolis estejam uniformemente distribuídos.

Despeje em uma caçarola e leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos, ou até que a mistura esteja firme e dourada. Retire do forno e deixe repousar por alguns minutos antes de cortar em porções. Sirva quente.

Arroz cremoso na panela de pressão

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz branco

300 g de milho-verde

300 g de ervilha

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de manteiga

200 g de creme de leite

4 xícaras de chá água quente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Queijo ralado para polvilhar

Salsinha picada para decorar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, em fogo médio, refogue a cebola e o alho na manteiga até ficarem dourados. Acrescente o arroz e mexa por cerca de 2 minutos, permitindo que o arroz fique bem envolvido no refogado. Adicione o milho-verde e a ervilha ao arroz. Misture.

Adicione a água quente à panela. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa. Feche a panela de pressão e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos após começar a pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão sair naturalmente antes de abrir a panela.

Com a panela aberta, adicione o creme de leite, mexendo delicadamente para incorporar ao arroz. Polvilhe com o queijo ralado e sirva com a salsinha picada.

Charuto de repolho com carne moída Imagem: Carlos Lira Photo | Shutterstock

Charuto de repolho com carne moída

Ingredientes

1 repolho

500 g de carne moída

1 xícara de chá de arroz cru

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

300 g molho de tomate

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Salsinha picada, cebolinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica doce

Água

Modo de preparo

Comece retirando as folhas externas do repolho e corte o cabo grosso para facilitar o enrolar. Em uma panela, cozinhe o repolho inteiro em água fervente, em fogo médio, por cerca de 5 minutos ou até as folhas ficarem maleáveis. Retire com cuidado e reserve.

Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione a carne moída, temperando com sal, pimenta-do-reino, cominho e páprica. Cozinhe até que a carne esteja completamente dourada. Acrescente o arroz cru à carne e refogue por mais alguns minutos.

Despeje o molho de tomate na mistura e de água, se necessário. Cozinhe até que o arroz esteja quase cozido. Adicione a salsinha e a cebolinha e reserve.

Montagem

Em uma travessa, coloque uma porção do recheio no centro de cada folha de repolho e enrole, formando um charuto. Ao finalizar, arrume os charutos em uma assadeira e despeje um pouco de molho de tomate. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 30 minutos, ou até que o repolho esteja completamente cozido. Sirva em seguida.