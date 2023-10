3 receitas saborosas para o almoço de domingo

Aprenda a preparar pratos práticos e de dar água na boca para reunir a família e os amigos

Coxas de frango assadas com batatas Imagem: zi3000 | Shutterstock

O domingo geralmente é um dia de descanso, mas também é ótimo para reunir familiares e amigos para saborear um delicioso almoço. Por isso, a ocasião exige que a refeição seja caprichada para agradar todos os paladares e começar a semana bem. Pensando nisso, separamos 3 receitas de dar água na boca para você preparar e servir aos convidados. Confira!

Coxas de frango assadas com batatas

Ingredientes

1 kg de coxas de frango

8 batatas descascadas

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de vinagre

1 colher de sopa de colorau

1/2 colher de sopa de orégano

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as coxas de frango e tempere com alho, vinagre, colorau, orégano, sal e pimenta-do-reino. Cubra o recipiente e deixe descansar por 20 minutos. Enquanto isso, em uma assadeira, coloque as batatas e tempere com azeite, orégano e sal. Disponha o frango sobre elas, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 1 hora e 30 minutos. Após, retire o papel- alumínio e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco do caldo que formou no fundo da assadeira e regue as batatas. Leve novamente ao forno até as coxas de frango ficarem douradas. Sirva em seguida.

Escondidinho de frango com purê de mandioquinha

Ingredientes

Frango

1 kg de filé de frango

500 ml de água ​

​ 2 colheres de sopa de azeite

1 cebola descascada e cortada em cubos

2 dentes de alho descascados e picados

3 tomates sem pele, sem sementes e cortados em cubos

1 colher de sopa de farinha de trigo

300 ml de leite integral

1/2 xícara de chá de requeijão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Purê de mandioquinha

1/2 xícara de chá de leite integral

700 g de mandioquinha descascada, cozida e espremida

1 colher de sopa de manteiga sem sal

Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

Montagem

Azeite para untar

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Frango

Em uma panela de pressão, coloque o filé de frango e cubra com a água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 20 minutos, após pegar pressão. Depois, desligue o fogo, espere a pressão sair, retire o frango da panela e desfie em lascas grandes. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo para aquecer. Adicione a cebola e o alho, refogue por 2 minutos e acrescente o tomate, o frango desfiado, a farinha de trigo, o leite e o requeijão. Cozinhe por 5 minutos e tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve.

Purê de mandioquinha

Em uma panela, coloque o leite e leve para aquecer em fogo médio. Em seguida, adicione a mandioquinha e a manteiga e misture até formar um purê cremoso. Tempere com noz-moscada, sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Unte uma forma com o azeite e coloque o frango desfiado sobre ela. Cubra com o purê de mandioquinha e polvilhe com o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 220°C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Lombo assado (Imagem: from my point of view | Shutterstock)

Lombo assado

Ingredientes

1 kg de lombo de porco

Suco de 2 laranjas

1 colher de chá de sal

3 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de orégano

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

1 xícara de chá de maionese

1 colher de sobremesa de azeite

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o suco de laranja, o azeite, o sal, o alho, a cebola, o orégano, a maionese e o cheiro-verde e misture bem. Com a ajuda de uma faca, faça furos pequenos no lombo, coloque-o em uma assadeira e regue com a mistura de temperos. Cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 30 minutos. Em seguida, leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Após, com cuidado, abra o forno e retire o papel-alumínio. Leve novamente ao forno por mais 30 minutos. Sirva em seguida.