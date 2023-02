3 receitas simples e deliciosas de petiscos veganos

Aprenda a preparar receitas saborosas e sem ingredientes de origem animal

Coxinha recheada com proteína de soja Imagem: Shutterstock

A alimentação vegetariana, além de saudável, consciente e saborosa, pode ser prática e diversificada. O mundo vegetal é rico e oferece inúmeras possibilidades de sabores e texturas. Por isso, que tal testar 3 petiscos veganos maravilhosas para curtir o final de semana? Veja!

Coxinha recheada com proteína de soja

Ingredientes

Massa

1 l de leite de aveia

1 kg de batatas descascadas, cozidas e amassadas

2 colheres de sopa de manteiga de macadâmia

1 xícara de chá de caldo de legumes

3 xícaras de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de aveia em flocos finos

3 xícaras de chá de farinha de rosca

Sal a gosto

Óleo para fritar

Recheio

1 xícara de chá de proteína de soja refogada e temperada

2 colheres de sopa de azeitonas picadas

3 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, a batata, a manteiga, o caldo de legumes, a aveia, o sal e mexa bem. Leve ao fogo médio até ferver. Acrescente a farinha de trigo e mexa até soltar do fundo da panela. Após, desligue o fogo, espere esfriar e disponha a massa sobre uma superfície lisa e seca. Reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture bem. Reserve. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra no formato de um círculo. Disponha um pouco de recheio sobre ela e feche no formato de coxinha. Repita o processo com toda a massa e passe na farinha de rosca. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com o auxílio de uma escumadeira, frite as coxinhas até que dourem. Retire do fogo, escorra e sirva em seguida.

Onion rings

Ingredientes

4 cebolas descascadas e cortadas em rodelas

1 l de água gelada

2 colheres de sopa de sal

1 xícara de chá de vinagre de maçã

1 l de leite de amêndoas

5 colheres de sopa de farinha de aveia

2 colheres de sopa de queijo vegetariano ralado

1 colher de sopa de pimenta-do-reino branca moída na hora

1 colher de chá de orégano

1 colher de chá de páprica doce

Sal a gosto

500 g de farinha de trigo

5 colheres de sopa de fubá

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as cebolas, cubra com água, sal e vinagre e deixe de molho na geladeira por 2 horas. Após, retire as cebolas da geladeira e escorra até sair o excesso de água. Leve-as para a geladeira novamente até a hora de fritar. Em um liquidificador, coloque o leite de amêndoas, o queijo ralado, a farinha de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para um recipiente e tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Reserve.

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o fubá, a páprica doce e mexa bem. Retire as cebolas da geladeira e passe sobre a mistura batida no liquidificador, retire o excesso e empane na farinha de trigo com fubá. Repita o processo com todas as cebolas e retire o excesso de farinha. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, coloque os anéis de cebola na panela e frite até que dourem. Sirva em seguida.

Dadinho de tapioca (Imagem: Shutterstock)

Dadinho de tapioca

Ingredientes

250 g de farinha de tapioca

300 g de queijo de castanha ralado

500 ml de leite de amêndoas

Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o queijo de castanha, a tapioca e misture bem. Reserve. Em uma panela, coloque o leite, a tapioca com o queijo e mexa bem. Leve ao fogo médio para aquecer, mexendo sempre para não empelotar. Acrescente o sal, a pimenta-do-reino branca e continue mexendo até obter uma consistência homogênea. Unte uma assadeira com óleo de coco e despeje a mistura sobre ela. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 3 horas. Após, corte os dadinhos de tapioca em cubos e frite em uma panela com óleo quente até que dourem. Escorra e sirva em seguida.