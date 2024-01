3 receitas surpreendentes com banana-da-terra

Aprenda a preparar opções saborosas com a fruta para diversificar o cardápio

Pamonha de banana-da-terra Imagem: Zouls | Shutterstock

A banana-da-terra é uma fruta versátil que pode ser utilizada no preparo de diversos pratos. Muito popular em diferentes regiões do Brasil, ela é apreciada por sua textura firme e sabor suave, que tornam as receitas irresistíveis. No entanto, destaca-se mesmo é pela sua praticidade e papel na gastronomia, já que contribui para a riqueza cultural e a diversidade de sabores.

Pensando nisso, selecionamos 5 receitas deliciosas com banana-da-terra que você precisa experimentar!

Pamonha de banana-da-terra

Ingredientes

20 bananas-da-terra verdes

400 ml de caldo de carne

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Folhas de bananeira e cordão

Modo de preparo

Descasque as bananas e, com a ajuda de uma faca, corte-as em quatro partes no sentido do comprimento. Após, disponha em uma panela, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até mudarem a coloração para amarelo-escuro. Desligue o fogo, transfira as frutas para um recipiente e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Adicione o caldo de carne e a pimenta-do-reino e mexa até obter uma massa homogênea. Em seguida, disponha a mistura sobre as folhas de bananeira, enrole, amarre e coloque em uma panela. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Sirva em seguida.

Ceviche de banana-da-terra

Ingredientes

1/2 cebola-roxa descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 2 bananas-da-terra descascadas e cortadas em rodelas

15 pimentas-biquinho

Suco de 1 limão

Sal, azeite e coentro picado a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a cebola-roxa, cubra com água e deixe de molho por 10 minutos. Após, escorra a água, adicione as bananas e as pimentas-biquinho e misture bem. Tempere com sal, suco de limão, azeite e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

Purê de banana-da-terra Imagem: Irina Rostokina | Shutterstock

Purê de banana-da-terra

Ingredientes

4 bananas -da-terra descascadas e cortadas em rodelas

-da-terra descascadas e cortadas em rodelas Suco de 1 limão

1 colher de sopa de manteiga

1 cebola descascada e picada

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as bananas e regue com o suco de limão. Reserve. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente as bananas, misture bem e cozinhe por 5 minutos. Após, amasse bem a fruta e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Dica: regue com azeite e salpique pimenta-do-reino antes de servir.