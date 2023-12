3 receitas típicas do Pará fáceis de fazer

Veja como preparar pratos ricos em sabor da culinária paraense

Pato no tucupi Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock

A culinária paraense é uma fascinante fusão de sabores que reflete a diversidade cultural e geográfica do Pará, no norte do Brasil. Com influências indígenas, africanas e portuguesas, essa cozinha é repleta de pratos únicos e ingredientes regionais que proporcionam uma experiência gastronômica memorável. Pensando nisso, reunimos 3 receitas do Pará fáceis de fazer para você testar em casa. Confira!

Pato no tucupi

Ingredientes

2 kg de pato limpo e cortado em pedaços

1 maço de jambu

1 l de tucupi

1 cebola picada

4 dentes de alho picados

Suco de 1 limão

1 xícara de chá de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de vinagre de vinho branco

4 pimentas-de-cheiro

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o pato com cebola, alho, azeite, vinagre, suco de limão, pimenta-do-reino e salsinha. Deixe marinando de um dia para o outro na geladeira. Depois, coloque o pato em uma forma e tempere com sal. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 160°C por 2 horas. Quando o pato estiver quase pronto, em uma panela, ferva o tucupi em fogo médio por 20 minutos. Acrescente o líquido formado na forma do pato, as pimentas-de-cheiro e o jambu. Cozinhe por mais 10 minutos. Sirva o pato assado com o tucupi.

Tacacá Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock

Tacacá

Ingredientes

2 l de tucupi

2 dentes de alho

3 folhas de chicória

1 maço de alfavaca

300 g de goma de tapioca

1/2 colher de chá de sal

500 ml de água

4 folhas de chicória picadas

3 maços de jambu sem os talos

5 pimentas-de-cheiro

500 g de camarão seco

Água

Modo de preparo

Lave os camarões em água corrente e, em seguida, deixe de molho por 6 horas em um recipiente com água. Reserve. Em uma panela, cubra o jambu com água e cozinhe em fogo médio por 3 minutos. Reserve.

Coloque o tucupi em uma panela, acrescente o alho, a chicória e a alfavaca. Cozinhe em fogo médio até levantar fervura. Reserve. Em outra panela, ferva 500 ml de água e, em seguida, dissolva a goma de tapioca até ficar transparente.

Em uma cuia, coloque o sal, em seguida, um pouco de tucupi, adicione uma concha de goma de tapioca, o jambu, o camarão, a pimenta-de-cheiro e mais um pouco de tucupi. Sirva em seguida.

Maniçoba

Ingredientes

3 kg de folhas de mandioca (maniva) pré-cozidas (por 7 dias)

1/2 kg de toucinho branco

1/2 kg de bacon

1/2 kg de linguiça calabresa fresca

1/2 kg de linguiça calabresa defumada

1/2 kg de pé e rabo de porco salgado

1/2 kg de costela de porco

1/2 kg de paio

3 kg de charque

2 cebolas picadas

4 dentes de alho amassados

4 folhas de louro

Óleo, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a maniva e as folhas de louro e cubra com 1 litro de água. Leve ao fogo baixo e cozinhe por 8 horas. Mexa de vez em quando e acrescente mais água quando estiver ficando seco. Depois, em recipientes separados, deixe de molho em água o pé e o rabo de porco e o charque para retirar o excesso de sal. Em seguida, corte todas as carnes em pedaços médios. Em uma panela, aqueça o óleo e refogue o alho e a cebola até dourar. Acrescente as carnes e refogue até dourar. Coloque as carnes refogadas na panela com a maniva. Tempere com pimenta-do-reino e coentro e cozinhe por 30 minutos. Sirva em seguida com arroz branco e farinha.