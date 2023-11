3 receitas tradicionais para o almoço de domingo

Aprenda a preparar pratos saborosos para aproveitar em família

Carne de panela Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock

O almoço de domingo é um clássico da família brasileira, pois é o momento que todos se reúnem para saborear uma refeição. Existem diversas opções que podem ser preparadas por qualquer pessoa e de forma prática. Mas, se você está sem ideia, selecionamos 3 receitas para você fazer em casa e aproveitar com quem ama.

Carne de panela

Ingredientes

1 kg de acém cortado em pedaços grandes

1 cebola picada

2 cenouras cortadas em rodelas grossas

2 batatas cortadas em rodelas grossas

cortadas em rodelas grossas 2 colheres de sopa de azeite

1 cubo de caldo de carne

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino a gosto

3 xícaras de chá de água

Ramos de tomilho a gosto

Modo de preparo

Na panela de pressão, refogue a cebola no azeite em fogo médio até que ela fique transparente. Adicione o alho, o caldo de carne e o sal. Refogue por 5 minutos e adicione os pedaços de carne. Refogue a carne até dourar. Adicione a água, o sal e a pimenta-do-reino, mexa e tampe a panela. Deixe cozinhar em fogo médio por 15 minutos após pegar pressão. Em seguida, desligue o fogo e aguarde a pressão sair. Adicione as cenouras e as batatas. Leve ao fogo médio e deixe cozinhar na pressão por mais 10 minutos. Depois, desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair, transfira para uma travessa e decore com os ramos de tomilho. Sirva em seguida.

Salpicão

Ingredientes

500 g de peito de frango cozido e desfiado

3 cenouras raladas

100 g de uva-passa sem semente

1 xícara de chá de azeitonas picadas

200 g de palmito em conserva picado

Cheiro-verde picado, azeite e sal a gosto

1/2 xícara de chá de suco de limão

140 g de batata-palha

250 g de maionese

1 colher de sopa de margarina

1/2 colher de sopa de alho amassado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o peito de frango desfiado e refogue em fogo médio com a margarina e o alho. Em seguida, transfira para uma tigela e acrescente o restante dos ingredientes, exceto a batata-palha e a maionese. Tempere com azeite, sal e limão. Depois, adicione a maionese, a batata-palha e misture bem. Sirva em seguida.

Risoto de quatro queijos Imagem: Estudio Conceito | Shutterstock

Risoto de quatro queijos

Ingredientes

50 g de manteiga

1 cebola cortada em cubos

150 g de arroz arbóreo

1/2 xícara de chá de vinho branco

400 ml de caldo de legumes quente

quente 30 g de queijo gorgonzola

2 colheres de sopa de requeijão

50 g de queijo muçarela cortado em cubos

30 g de parmesão

1 ramo de salsa para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola e o arroz. Em seguida, adicione o vinho branco e mexa até quase secar. Depois, adicione o caldo de legumes aos poucos, mexendo sempre, até o arroz ficar al dente. Adicione mais se for preciso. Acrescente o queijo gorgonzola, o requeijão, a muçarela e misture. Por último, rale o queijo parmesão por cima. Decore com a salsa e sirva em seguida.