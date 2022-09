3 receitas veganas para substituir a carne

Aprenda a preparar carnes sem ingredientes de origem animal



Você sabia que dá para fazer carnes utilizando vegetais? Elas ficam saborosas, com textura e podem ser preparadas de diversas formas. Excelentes alternativas para quem não consome carne animal, elas também podem ser utilizadas por pessoas que desejam experimentar novos sabores. Pensando nisso, separamos 3 receitas deliciosas de carne vegana para você experimentar. Confira!

Carne de jaca

Ingredientes

Carne

1 jaca

Óleo para untar

Água para cozinhar

Tempero

3 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de curry

Suco de 1 limão ​

​ Sal, cheiro-verde, salsinha e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Modo de preparo

Carne

Lave bem a jaca em água corrente. Passe o óleo nas mãos e na faca e corte a jaca em pedaços. Lave novamente para sair todo o leite liberado pela fruta. Transfira a jaca para uma panela de pressão, cubra com água. feche e leve ao fogo por 40 minutos. Após, retire do fogo, espere sair a pressão e escorra a água. Deixe a jaca esfriar e descarte a casca. Após, desfie a polpa e reserve.

Tempero

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Após, adicione o alho e a cebola e refogue até dourar. Acrescente a carne de jaca, o curry e o suco de limão e mexa bem. Tempere com sal, cheiro-verde, salsinha e pimenta-do-reino. Deixe refogar por mais 5 minutos. Sirva em seguida.

Dica: use para rechear coxinha ou para fazer carne louca.

Carne de casca de banana

Ingredientes

Cascas de 8 bananas

2 colheres de sopa de vinagre de maçã

1 colher de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 pimentão verde cortado em tiras

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Água

Modo de preparo

Retire a pele interna das cascas (parte branca). Em um recipiente com a água e o vinagre, coloque as cascas e deixe-as de molho por 15 minutos. Após, escorra a água e corte as cascas de banana em tiras. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e refogue até dourar. Junte os pimentões e deixe refogar por 5 minutos. Por último, coloque as tiras de cascas e deixe cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, tempere com sal e cheiro-verde e sirva em seguida.

Seitan

Seitan

Ingredientes

1/2 kg de farinha de trigo

1 xícara de chá de água

50 ml de molho de soja

1 dente de alho descascado e amassado

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de molho de tomate pronto

1 fio de azeite

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e a água e misture até obter uma massa homogênea. Modele a massa no formato de uma bola, cubra com água e deixe de molho por 8 horas. Após, coloque a massa em um escorredor e lave-a em água corrente até a água liberada começar a ficar transparente. Escorra bem a água e modele o seitan conforme desejar. Reserve.

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, coloque a cebola e o alho e deixe dourar bem. Adicione água, o molho de tomate e o shoyu e deixe fever. Coloque o seitan, tampe a panela e deixe cozinhar por 20 minutos após pegar a pressão. Desligue o fogo, espere toda a pressão sair. Coloque o seitan com o caldo em um recipiente e deixe na geladeira por aproximadamente 6 horas. Após, escorra o caldo, frite o seitan em uma frigideira com azeite e sirva em seguida.

Dica: sirva o seitan polvilhado com salsinha e com um molho de sua preferência.