3 receitas veganas ricas em cálcio

Veja como preparar alimentos ricos neste mineral

Grão-de-bico assado com tahine Imagem: sarahjgualtieri1 | Shutterstock

Uma alimentação vegana pode ser extremamente saudável e nutritiva, desde que seja bem planejada para suprir todas as necessidades nutricionais do organismo. Entre os nutrientes essenciais para uma dieta balanceada, o cálcio desempenha um papel fundamental na saúde dos ossos, dentes e músculos, além de contribuir para diversas funções metabólicas.

Embora muitos acreditem que a melhor fonte de cálcio seja produtos lácteos, existem diversas opções vegetais igualmente ricas desse mineral. A seguir, confira 3 deliciosas receitas veganas, que possuem uma quantidade significativa de cálcio para quem opta por uma dieta baseada em plantas.

Grão-de-bico assado com tahine

Ingredientes

2 xícaras de grão-de-bico cozido

2 colheres de sopa de tahine (pasta de gergelim)

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e temperos a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o tahine, o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e os temperos. Adicione o grão-de-bico cozido à mistura e mexa bem para revestir todos os grãos. Espalhe o grão-de-bico em uma assadeira forrada com papel manteiga. Asse no forno preaquecido a 200°C por cerca de 25 minutos, ou até que fiquem crocantes e levemente dourados. Retire do forno e deixe esfriar antes de servir. É uma ótima opção de lanche ou acompanhamento.

Smoothie de abacate (Imagem: kvladimirv | ShutterStock)

Smoothie de abacate e leite de amêndoas

Ingredientes

1 abacate maduro

1 xícara de chá leite de amêndoas

1 colher de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de melado de cana

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador. Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Se necessário, adicione mais leite vegetal para atingir a consistência desejada. Despeje em um copo e sirva imediatamente. É uma ótima opção para o café da manhã ou lanche.

Sopa de lentilha vermelha com espinafre

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha vermelha

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

4 xícaras de chá de caldo de legumes

1 cenoura cortada em cubos

2 xícaras de chá de espinafre

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione a lentilha vermelha, a cenoura e o caldo de legumes. Deixe ferver e reduza o fogo para médio-baixo. Cozinhe por cerca de 25 minutos, ou até que as lentilhas estejam macias. Adicione o espinafre e cozinhe por mais 5 minutos, até que murche. Tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.