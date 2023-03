3 receitas vegetarianas de ovos de Páscoa

Aprenda a preparar opções deliciosas e sem ingredientes de origem animal

Ovo da Páscoa simples Imagem: Margouillat photo | Shutterstock

Durante a Páscoa, é comum as pessoas presentearem os familiares e amigos com ovos de Páscoa. No entanto, se você é vegetariano ou conhece alguém que segue a dieta, buscar alternativas de consumo para esse doce é fundamental. Para isso, existem deliciosas receitas dessa iguaria que podem ser preparadas em casa, sem ingredientes de origem animal, de forma simples e fácil. A seguir confira, 3 receitas irresistíveis de ovos de Páscoa vegetarianos para você experimentar!

Ovo de Páscoa simples

Ingredientes

3 xícaras de chá cacau em pó

3 xícaras de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de açúcar

1 pitada de sal

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o óleo de coco, o cacau em pó, o açúcar, o sal e a essência de baunilha e misture bem. Após, com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de chocolate, disponha sobre a forma para ovo de Páscoa e espalhe bem. Leve à geladeira até endurecer. Repita o processo de espalhar o chocolate na forma e levar à geladeira por mais 2 vezes. Sirva em seguida.

Ovo de Páscoa recheado com creme de maracujá (Imagem: Mariana Silvestre | Shutterstock)

Ovo de Páscoa recheado com creme de maracujá

Ingredientes

Casca de chocolate

1 xícara de chá de manteiga de cacau

3/4 de xícara de chá de cacau em pó

1/3 de xícara de chá de xarope de bordo

1 colher de chá de essência de baunilha

Recheio

1 xícara de chá de polpa de maracujá

2 colheres de sopa de água

1 1/2 xícara de chá de castanha-de-caju

1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de óleo de coco

Água

Modo de preparo

Casca de chocolate

Em banho-maria, derreta a manteiga de cacau. Desligue o fogo, adicione o cacau em pó, o xarope de bordo e a essência de baunilha e misture bem até obter uma consistência homogênea. Após, com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de chocolate, coloque sobre a forma para ovo de Páscoa e espalhe bem. Leve à geladeira por 20 minutos. Repita o processo de espalhar o chocolate na forma e levar à geladeira por mais 2 vezes. Reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque as castanhas-de-caju e cubra com água. Deixe de molho por 4 horas. Após, escorra a água e transfira as castanhas-de-caju para um liquidificador. Adicione a polpa de maracujá, a água, o açúcar e o óleo de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o creme em um recipiente e leve à geladeira até firmar.

Retire a casca de chocolate da geladeira e recheie com o creme de maracujá, cubra com o restante do chocolate derretido e leve para gelar novamente por mais 1 hora e 20 minutos. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Ovo da Páscoa recheado com creme de castanha-de-caju

Ingredientes

Casca de chocolate

1 xícara de chá de manteiga de cacau

3/4 de xícara de chá de cacau em pó

1/3 de xícara de chá de xarope de bordo

1 colher de chá de essência de baunilha

Recheio

1 1/2 xícaras de chá de castanha-de-caju

1/2 xícara de chá de água

3 colheres de sopa de xarope de bordo

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de café de açúcar

Sal a gosto

Modo de preparo

Casca de chocolate

Em banho-maria, derreta a manteiga de cacau. Desligue o fogo, adicione o cacau em pó, o xarope de bordo e a essência de baunilha e misture bem até obter uma consistência homogênea. Após, com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de chocolate, coloque sobre a forma para ovo de Páscoa e espalhe bem. Leve à geladeira por 20 minutos. Repita o processo de espalhar o chocolate na forma e levar à geladeira por mais 2 vezes. Reserve.

Recheio

Em um liquidificador, coloque a castanha-de-caju, a água, o xarope de bordo, a essência de baunilha, o açúcar e o sal e bata até obter um creme. Retire a casca de chocolate da geladeira e recheie. Leve novamente para gelar por 1 hora e 30 minutos. Após, retire da geladeira, desenforme com cuidado, decore com o restante do chocolate derretido e sirva em seguida.