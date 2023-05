3 receitas vegetarianas para os dias frios

Confira como preparar opções saborosas sem ingredientes de origem animal

Creme de batata Imagem: Katrin Volkova | Shutterstock

A alimentação vegetariana, além de saborosa e livre de crueldade animal, também pode ser prática e diversificada. O mundo vegetal é rico e oferece inúmeras possibilidades de sabores e texturas. Por isso, confira 3 receitas especiais para deixar os dias frios mais saborosos.

Creme de batata

Ingredientes

3 batatas sem casca cortadas em cubos

1/ 2 cebola ralada

1/2 tomate sem sementes cortado em cubos

1 colher de sopa de alho-poró picado

de alho-poró picado 3 colheres de sopa de azeite

Tomilho, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

700 ml de caldo de legumes caseiro

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola. Acrescente o tomate e o alho-poró e refogue por mais um minuto. Adicione a batata e cubra com o caldo de legumes. Tampe a panela de pressão e deixe cozinhar por 20 minutos após pegar a pressão. Retire do fogo, espere sair a pressão e bata tudo no liquidificador até obter um creme espesso. Coloque um fio de azeite em uma panela e transfira o creme batido para aquecer. Misture, tempere com sal e pimenta-do-reino e desligue o fogo. Decore com tomilho e sirva em seguida.

Yakissoba (Imagem: gowithstock | Shutterstock)

Yakissoba

Ingredientes

1 pacote de macarrão para yakissoba sem ovos

1 cenoura ralada

1 xícara de chá de broto de feijão

3 folhas de acelga cortada em tiras

100 g de tofu cortado em pedaços

1 cebola picada

4 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de óleo de gergelim

Sal e alho em flocos a gosto

1/2 maço de espinafre

200 g de cogumelo shitake

Água para cozinhar o macarrão

Molho de soja

2 colheres de sopa de amido de milho

1 xícara de chá de molho de soja

de molho de soja 1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Para o molho de soja, em uma panela, dissolva o amido de milho na água e acrescente o molho de soja. Leve ao fogo até engrossar, mexa sempre. Reserve. Encha outra panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Acrescente o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Escorra a água e reserve. Em uma panela grande, aqueça o óleo de gergelim em fogo médio e refogue a cebola, o alho e o sal. Tempere com sal. Acrescente o shitake e refogue por 5 minutos. Adicione a acelga, o broto de feijão e o alho em flocos. Refogue por mais 3 minutos. Acrescente a cenoura, o macarrão, o tofu e o molho de soja. Misture bem, retire do fogo e sirva.

Escondidinho de legumes com purê de mandioquinha

Receita indicada pela Chef Lívia Pauliez

Ingredientes

1/2 cenoura

1/2 abobrinha

1/2 berinjela

1/2 pimentão vermelho

1/2 cebola

3 dentes de alho

300 g de mandioquinha

1 folha de louro

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Higienize as mandioquinhas e corte-as em tamanhos similares. Quando a água atingir fervura, coloque a folha de louro e a mandioquinha. Cozinhe até que a mandioquinha esteja macia. Retire a mandioquinha da água e bata no liquidificador. Vá adicionando água do cozimento aos poucos, até que o purê atinja a textura desejada. Tempere com sal, pimenta-do-reino e um fio de azeite.

Higienize e corte os demais legumes em julienne (tiras longas e finas). Rale os dentes de alho e reserve. Em uma frigideira, coloque um fio de azeite, o alho ralado e refogue em fogo médio. Adicione todos os legumes e refogue em fogo baixo por aproximadamente 4 minutos. Tempere com sal, azeite e pimenta-do-reino. Em uma travessa, coloque os legumes e, por cima, o purê. Se desejar, coloque queijo vegano ralado por cima e leve ao forno para gratinar.