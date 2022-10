3 resorts de luxo para quem ama viajar em família

Veja opções incríveis de hospedagem com acomodação e diversão para todos

Palmaïa, The House of Aïa Imagem: Palmaia, The House of Aia

As férias em família criam memórias para toda a vida. Além disso, desfrutar novas experiências, culturas, comidas e paisagens também ajudam a melhorar a saúde e o bem-estar. Os resorts de luxo, listados a seguir, são os destinos perfeitos para famílias, com acomodações que podem abrigar a todos e atividades que proporcionam momentos incríveis.

1. México: Palmaïa, The House of Aïa

Palmaïa, The House of AïA, membro da exclusiva coleção da Preferred Hotels & Resorts, é um lugar místico nascido da complexidade efervescente do México mais contemporâneo, onde raízes ancestrais e rituais sagrados interagem em uma confluência internacional de culturas na Riviera Maya.

Opções de lazer para crianças

O resort de luxo conta com uma área infantil diferente de tudo que você já experimentou. Awen é um espaço dedicado exclusivamente a nutrir os mais pequenos com um programa de atividades completamente inspirado nos princípios da educação Waldorf, que gira em torno da ideia de que a espiritualidade, a moral e a criatividade das crianças precisam de tanta atenção quanto seu intelecto. Essa visão pedagógica leva em conta as diferentes fases do desenvolvimento infantil, dando tanta atenção ao desenvolvimento psicológico e físico quanto ao espiritual.

O programa, projetado para crianças de 3 a 12 anos, respeita seus ritmos naturais, dando tempo e liberdade para coisas como comer, dormir e brincar, enquanto trabalha no desenvolvimento de sua vontade através da participação, alimentando sua curiosidade pelo mundo natural e sua criatividade e habilidades artísticas por meio da experimentação, tudo em um ambiente seguro.

O Palmaïa oferece às famílias que viajam com crianças a Secção Familiar, que inclui um total de 90 Suítes Familiares em todo o resort. As Master Suítes Familiares têm habitações separadas para pais e filhos e as Suítes Familiares também têm beliches para 2-3 crianças.

2. Oceano Índico: Anantara Kihavah

Maldivas possui os melhores recifes naturais (Imagem: Anantara Kihavah)

No Brasil, há uma percepção de que as Maldivas são um destino para lua de mel ou romance. Brasileiros ainda não descobriram o quão perfeito é o destino para viagens em família. Praias de areia branca e recifes de corais coloridos e cheios de vida, atividades em família repletas de diversão, experiências gastronômicas inesquecíveis e algumas das acomodações mais luxuosas das Maldivas fazem com que o Anantara Kihavah sejam o lugar ideal para as famílias.

Resort com recifes naturais

Localizado em Baa Atoll, uma reserva de biosfera da UNESCO, o resort é conhecido por ter um dos melhores recifes naturais nas Maldivas. Lar de uma deslumbrante variedade de vida marinha, o recife vibrante e as águas circundantes contam com tartarugas, raias e mais espécies de peixe que você pode imaginar. A conservação é extremamente importante para o Kihavah e, para educar a próxima geração sobre a importância da sustentabilidade, o resort de luxo criou o Programa de Biologia Marinha para Kids.

O programa ensina crianças de oito anos ou mais a mergulhar, fazer snorkel e ensina de uma forma divertida sobre o ecossistema de recifes e a diversidade da comunidade de recifes. As águas ao redor da ilha são muito calmas, tornando o resort o local ideal para as crianças aprenderem a fazer snorkel e mergulhar com instrutores experientes e equipamentos de primeira classe, ganhar confiança em suas habilidades e fomentar o amor pelo oceano.

Paraíso para os astrônomos

Com sua proximidade à Linha do Equador, as Maldivas são realmente um paraíso para os astrônomos, e o Anantara Kihavah é o lugar perfeito para vistas espetaculares dos céus do sul e do norte. Construído sob medida para observação de estrelas, o SKY é lar do telescópio mais poderoso do Oceano Índico, o único observatório sobre a água nas Maldivas.

Depois que o sol se põe, as famílias podem descobrir os segredos do universo com diversão de observação de estrelas liderada pelo SKY Guru do Kihavah ou passar algum tempo em família desfrutando de uma experiência de cinema sob as estrelas na praia.

Lazer para toda família

Famílias de todos os tamanhos encontrarão todo o espaço, conforto e conveniências modernas de que precisam nas opções de villas do resort. As One Bedroom Family Beach Pool Villas são perfeitas para famílias com crianças menores de 12 anos, enquanto as Two Bedroom Family Beach Pool Villas acomodam famílias maiores em 412 m² de luxuosos arredores complementados por uma piscina de 12 metros. Para famílias maiores, as residências de praia com piscina de dois, três e quatro quartos do resort oferecem expansivos 1.330 m², 1.770 m² e 2.000 m², respectivamente.

3. Itália: Verdura Resort

Localizado na costa sul da Sicília, em 230 hectares de paisagem deslumbrante cheia de oliveiras e laranjeiras, o Verdura Resort foi cuidadosamente projetado como um resort familiar com todos os ingredientes necessários para criar uma experiência dinâmica, repleta de aprendizado e diversão.

Atividades para curtir em família

O resort também conta com um espetacular centro infantil para os mais pequenos. O Verdùland é um espaço animado dedicado aos RBabies (de 0 a 3 anos), e RKids (de 4 a 12 anos), oferecendo culinária, ciência, artesanato, cultura, uma variedade de esportes e muito mais. O Verdùland é supervisionado por equipe especializada e pelo mascote Verdù, o ouriço.

Verdura Resort recentemente inaugurou as primeiras 20 vilas independentes Rocco Forte, com vista para a baía cintilante do resort. As novas villas de 3 e 4 quartos variam de 200 m² a 300 m² e possuem grandes piscinas privativas situadas em jardins paisagísticos e são perfeitas para estadias multigeracionais e famílias.