3 rituais para atrair boas energias e amor no Carnaval

Veja práticas poderosas que ajudam a purificar e potencializar seu magnetismo pessoal

Rituais de Carnaval purificam, protegem e atraem boas energias Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock) </p>

O Carnaval é uma das festas mais emblemáticas do Brasil, repleta de cores, brilhos e fantasias. Além da alegria que toma conta do país, essa celebração carrega uma história rica, que remonta à antiguidade e evoluiu ao longo dos séculos. A festa tem raízes em antigas celebrações religiosas e rituais de colheita.

Na Mesopotâmia, Grécia e Roma, eram comuns festividades que permitiam uma inversão social temporária, em que escravizados e servos podiam se divertir e até assumir papéis de poder. Em Roma, as Saturnais (festividades pagãs realizadas em honra ao deus Saturno) promoviam banquetes e liberdade de costumes, enquanto na Grécia, as celebrações marcavam a chegada da primavera.

Carnaval no Brasil

O Carnaval foi introduzido no Brasil pelos colonizadores portugueses no século XVII, por meio do “entrudo”, uma brincadeira em que as pessoas se molhavam com água, farinha e outros líquidos. Essa prática era comum entre os escravizados, que também trouxeram ritmos africanos que se misturaram às tradições portuguesas.

No século XIX, o entrudo começou a ser visto como violento e foi gradualmente substituído por bailes de máscaras e outras formas de celebração. A partir do século XX, o samba e outros ritmos afro-brasileiros passaram a dominar as festividades. A palavra “Carnaval” vem do latim carnis levale, que significa “retirar a carne”, referindo-se ao período de jejum que antecede a Quaresma no calendário cristão.

Magia e proteção para o Carnaval

Para aproveitar o Carnaval com boas energias e proteção espiritual, Tânia Gori, astróloga, bruxa e escritora, ensina alguns rituais poderosos que ajudam a purificar, atrair boas vibrações e potencializar seu magnetismo pessoal. Confira!

1. Banho de limpeza e restauração de energias

Este banho é ideal para eliminar energias negativas e restaurar o equilíbrio.

Materiais

1 punhado de camomila

1 punhado de lavanda

1 punhado de manjericão

1 punhado de melissa

1 g de cânfora

2 l de água

Modo de fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo, adicione as ervas e deixe em infusão por alguns minutos. Após o banho de higiene, despeje a mistura da cabeça para baixo.

O banho afrodisíaco para atração e sedução aumenta o magnetismo e atrai olhares Imagem: Tatyana Soares | Shutterstock

2. Banho afrodisíaco para atração e sedução

Se a intenção é aumentar o magnetismo e atrair olhares, este banho traz uma energia especial.

Materiais

7 colheres de chá de canela em pó

7 folhas de colônia

7 colheres de chá de erva-cidreira

7 folhas de eucalipto

7 folhas de hortelã

7 rosas-vermelhas

3 l de água

Modo de fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo, adicione todos os ingredientes e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e deixe o líquido em uma temperatura agradável para o seu corpo. Despeje no corpo, da cabeça para baixo.

3. Ritual de magia vermelha para brilho e atração

Este ritual fortalece o poder de sedução e pode ajudar tanto a atrair um novo amor quanto a reacender uma paixão.

Materiais

1 l de água mineral

1/2 maçã com casca

7 pétalas de rosas-vermelhas

7 gotas de essência de sândalo

Modo de fazer

Em uma sexta-feira (Dia de Vênus), coloque a água em uma panela e ferva em fogo médio. Desligue o fogo e adicione os ingredientes. Deixe esfriar e retire as pétalas e a maçã, colocando-as em um saquinho plástico. Após o banho de higiene, despeje a infusão no corpo e deixe secar naturalmente. À noite, leve os elementos do ritual até o mar e despeje na água.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.