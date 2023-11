3 saladas especiais para o almoço de domingo

Veja como preparar versões saborosas e com ingredientes variados

Salada de macarrão Imagem: Igor Dutina | Shutterstock

Seja nas refeições durante a semana ou nos churrascos aos domingos, a salada é um prato saboroso e um ótimo acompanhamento. Sua versatilidade permite que ela seja combinada com os mais variados ingredientes e adaptada a todos os gostos.

Além disso, elas são uma excelente fonte de vitaminas, minerais e fibras, contribuindo para a manutenção da saúde e o bom funcionamento do organismo. Pensando nisso, separamos 3 receitas especiais de salada para você aproveitar. Confira!

Salada de macarrão

Ingredientes

500 g de macarrão pipe rigate

170 g de ervilha

500 g de maionese

300 g de creme de leite

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

2 cenouras cozidas e cortadas em cubos

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

2 batatas cozidas e cortadas em cubos

Sal a gosto

Água

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione sal e coloque o macarrão para cozinhar por 10 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e transfira o macarrão para um recipiente. Adicione o restante dos ingredientes ao macarrão, deixando a maionese e o creme de leite por último, e misture bem. Leve à geladeira por 1 hora, salpique com cheiro-verde e sirva em seguida.

Salada de abacate

Ingredientes

1/4 de abacate

1 tomate italiano grande cortado em cubos

5 morangos cortados em fatias

1/2 cebola roxa cortada em fatias finas

Suco de 1/2 limão

Folhas de espinafre picadas a gosto

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de espinafre, o tomate, a cebola e as fatias de abacate e misture bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino, azeite e limão e misture novamente. Por último, adicione os morangos e sirva em seguida.

Salada de grão-de-bico Imagem: margouillat photo | Shutterstock

Salada de grão-de-bico

Ingredientes

1 cebola roxa picada em fatias finas

100 g tomate-cereja cortado ao meio

1 pepino cortado em rodelas

2 colheres de sopa de cheiro-verde

4 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de mostarda ​

​ 200 g de grão-de-bico

Suco de 1 limão

Sal a gosto

Água

Modo de preparo

Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Depois, descarte a água e lave-o em água corrente. Em uma panela, coloque o grão-de-bico, cubra com água e leve para cozinhar em fogo médio até ficar macio. Desligue o fogo, descarte a água do cozimento e espere esfriar. Retire as cascas dos grãos e reserve.

Em um recipiente, coloque a cebola, o azeite, a mostarda e o suco de limão e misture bem. Reserve. Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, tempere com sal, adicione o tomate, o pepino e o molho reservado e misture bem. Em seguida, leve à geladeira por 30 minutos. Salpique com cheiro-verde e sirva.