3 simpatias para o dia de São João

Santo homenageado nas festas juninas pode te ajudar a realizar um desejo

Dia de São João é celebrado em 24 de junho Imagem: Sidney de Almeida | Shutterstock

São João Batista, também conhecido como São João, foi um dos santos mais importantes do cristianismo, reconhecido por ser o precursor de Jesus Cristo. Segundo a tradição cristã, ele foi responsável por anunciar a vinda do Messias e batizá-lo nas águas do rio Jordão. Além disso, ele simboliza a purificação e o arrependimento.

Nessa época do ano, além das festas, quadrilhas e comidas típicas, acontece também a festa de São João e, com ela, rituais como simpatias. Elas não estão ligadas a nenhuma religião, mas fazem parte das crenças populares e têm como finalidade a realização de um desejo.

Por isso, selecionamos 3 simpatias para você fazer no dia de São João. Confira!

1. Simpatia de São João para obter proteção e alegria

Em uma bacia com água, coloque cravos-da-índia, folhas de alecrim, manjericão e deixe descansar. No dia de São João, tome um banho e jogue a mistura no corpo, do pescoço para baixo, invocando a proteção dele. Enxugue-se sem tirar toda a água.

Simpatia pode ajudar a encontrar um amor (Imagem: Crédito:GeorgeRudy | Shutterstock)

2. Simpatia para saber se vai encontrar um amor

Pegue dois pedaços de carvão, de tamanhos diferentes, e coloque-os em uma bacia (de preferência de ágata) com água. Deixe-a debaixo da sua cama. O primeiro pedaço colocado representa o ano em que se encontra e o segundo pedaço, o ano seguinte. No dia seguinte, você saberá se encontrará sua alma gêmea nesse ano ou não, dependendo do carvão que boiar primeiro.

3. Simpatia para descobrir a letra inicial do seu amor

No dia de São João (24 de junho), encha uma panela com água. Acrescente três cravos-da-índia e sete gotas do perfume que você sempre usa. Leve ao fogo e, quando a água ferver, jogue na panela um pedaço de linha branca de aproximadamente 20 centímetros. A letra que se formar com a linha será a inicial do nome do seu amor.