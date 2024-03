3 situações da vida em que o tarot pode ajudar

Essa técnica milenar explora os sentimentos e desenvolve o autoconhecimento

Tarot oferece orientações para as decisões da vida Imagem: LunarVogel | Shutterstock)

Fazer escolhas na vida nem sempre é fácil, sobretudo quando as dúvidas surgem no nosso caminho. Para quem está buscando respostas, uma alternativa é recorrer ao tarot, que propicia autoconhecimento. “Uma prática recomendada é fazer uma leitura diária com o tarot. Essa atitude pode ajudá-lo a sintonizar-se com as energias do dia, receber orientações e tomar decisões mais conscientes”, explica Denise Médium, consultora esotérica da Astrocentro (comunidade online de esoterismo).

Confira, a seguir, em quais situações o tarot pode te auxiliar e dicas fundamentais para ter boas respostas!

Orientações para consultar o tarot

Algumas pessoas se questionam sobre a tiragem e seus métodos. Denise Médium explica que a consulta ao tarot pode ser feita presencialmente ou online, garantindo a mesma eficácia nas respostas em ambas as modalidades. “Cada profissional utiliza um ou mais métodos de leitura, adequados para cada situação e para obter respostas a curto ou longo prazo”, explica.

Além disso, a especialista diz que, para a concretização do que foi previsto pelas cartas, é preciso ter calma e paciência, já que a tiragem não dá uma previsão precisa do momento em que tudo acontecerá. “É importante ressaltar que o tarot não prevê com segurança o tempo exato que uma previsão se cumprirá, já que isso depende das decisões que o consulente optar por seguir e do tempo que ele precisará para fazer suas escolhas”, esclarece. No entanto, dependendo do profissional tarólogo e dos métodos utilizados na consulta, é possível obter aproximações que darão uma ideia geral de quando uma previsão pode ocorrer.

Denise Médium ainda alerta que falar com o tarot exige determinação, visto que perguntas muito vagas podem resultar em respostas igualmente vagas. “Você pode fazer perguntas referentes ao seu dia, à sua semana, mês ou então pode obter informações importantes para o seu ano ou momento de vida como um todo. Perguntas sobre o futuro e esclarecimentos sobre o passado são igualmente bem-vindos”, afirma.

Tiragem do tarot é útil em diversos momentos da vida Imagem: New Africa | Shutterstock

Situações para usar o tarot

Para questões pessoais, a tiragem de tarot pode ser útil em diversos momentos da vida, como:

1. Carreira e amor

O tarot pode ser valioso para a tomada de decisões na carreira, fornecendo clareza sobre os caminhos disponíveis em escolhas relacionadas ao trabalho e ao desenvolvimento profissional. “Além disso, no quesito relacionamento, o tarot pode ajudar a compreender dinâmicas e desafios em relacionamentos amorosos, mostrando tendências e características de possíveis pretendentes”, explica a consultora esotérica.

2. Espiritualidade

Já nas questões espirituais, como propósito de vida, crescimento pessoal e dúvidas sobre espiritualidade, o tarot também pode ser um grande aliado. Eficaz também na transformação de crenças negativas, ajudando a superar comportamentos limitantes e emoções prejudiciais.

3. Previsão para o futuro

Agora, para quem busca orientação em momentos de incerteza, o tarot oferece conselhos e insights valiosos, mesmo quando não sabemos por onde começar. Com previsões mensais e semestrais, pode indicar tendências para o futuro próximo e oferecer interpretações em diversas situações de vida, auxiliando na preparação e no enfrentamento dos desafios futuros. “Mas lembre-se de que a orientação do tarot é apenas um guia e as decisões finais, bem como as consequências delas, sempre dependem de você”, finaliza Denise Médium.

Por Fernanda Cezar