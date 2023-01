3 sobremesas geladas para curtir o verão

Aprenda a preparar doces incríveis e refrescantes para essa época do ano

Pudim de morango Imagem: Shutterstock

O calor proporcionado pelo verão é ideal para saborear deliciosas sobremesas geladas com a família, principalmente após o almoço. Por isso, selecionamos três receitas simples e fáceis para você preparar em casa. Confira!

Pudim de morango

Ingredientes

2 pacotes de gelatina de morango

390 g de leite condensado

200 g de creme de leite

240 ml de leite

240 ml de água fervente

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a água fervente e as gelatinas de morango. Bata até dissolver. Acrescente os demais ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Despeje a misture em uma forma para pudim untada com óleo de coco. Leve à geladeira por 3 horas. Desenforme e sirva.

Moça gelada

Ingredientes

395 g de leite condensado

1/2 xícara de chá de leite em pó

200 g de creme de leite sem soro

400 g de chantili gelado

140 g de granulado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado e o leite em pó. Leve ao fogo médio e misture até obter o ponto de brigadeiro. Adicione o creme de leite e misture. Reserve. Na batedeira, bata o chantili até ficar até ficar consistente. Depois, misture o brigadeiro com o chantili e o granulado. Transfira para um recipiente e leve à geladeira por 4 horas antes de servir.

Delícia de abacaxi (Imagem: Shutterstock)

Delícia de abacaxi

Ingredientes

Doce de abacaxi

1 abacaxi descascado e cortado em cubos

descascado e cortado em cubos 1 xícara de chá de água

Açúcar a gosto

Creme

395 g de leite condensado

395 g de leite

3 gemas de ovo peneiradas

Modo de preparo

Doce de abacaxi

Em uma panela, coloque o abacaxi, o açúcar e a água. Misture e leve ao fogo médio até obter um ponto de doce. Aguarde esfriar e reserve.

Creme

Em outra panela, coloque o leite condensado, o leite de vaca e as gemas de ovo e leve ao fogo baixo. Mexa até obter um creme.

Montagem

Em recipientes individuais, faça uma camada com o creme e outra com o doce de abacaxi. Leve à geladeira e sirva bem gelado.