3 sobremesas leves e saudáveis com nozes

Aprenda a preparar receitas doces com essa oleaginosa nutritiva e saborosa

Pudim de chia com banana e nozes Imagem: Katrinshine | ShutterStock

As nozes são uma excelente fonte de nutrientes, incluindo proteínas, gorduras saudáveis, fibras, vitaminas e minerais. Além disso, elas combinam com qualquer sobremesa, pois adicionam textura crocante e sabor único. Por isso, veja 3 receitas de sobremesas leves e saudáveis com nozes, que podem ser facilmente incorporadas a uma dieta equilibrada. São opções deliciosas e nutritivas para aqueles que desejam satisfazer seu desejo por doces sem abrir mão da alimentação saudável. Confira!

Pudim de chia com nozes e banana

Ingredientes

1/3 de xícara de chá de leite de amêndoas

2 colheres de sopa de sementes de chia

1/2 xícara de chá de iogurte natural

1 banana cortada em fatias

Mel e nozes picadas a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o leite de amêndoas, as sementes de chia e o mel. Deixe descansar na geladeira por pelo menos 30 minutos ou até que a mistura tenha engrossado. Em potes individuais, coloque uma camada de banana, nozes, iogurte e pudim de chia. Finalize com uma camada de iogurte, banana e nozes. Sirva gelado.

Bolo de cenoura e nozes (Imagem: TorriPhoto | Shutterstock)

Bolo de cenoura e nozes

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de óleo de coco

2 ovos

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de sal

2 cenouras raladas

1/2 xícara de chá nozes picadas

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de trigo integral, o açúcar mascavo, o fermento em pó, a canela em pó e o sal. Em outra tigela, misture o óleo de coco e os ovos até ficar homogêneo. Adicione a mistura de farinha à mistura de óleo e ovos e mexa até ficar homogêneo. Adicione as cenouras raladas e as nozes picadas e misture. Despeje a mistura na forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos. Deixe esfriar e sirva.

Tortinhas de nozes na air fryer

Ingredientes

1 xícara de chá de nozes trituradas

1/2 xícara de chá farinha de amêndoa

1/4 xícara de chá de açúcar de coco

2 colheres de sopa de óleo de coco derretido

1 colher de chá de extrato de baunilha

1/4 de colher de chá de sal

1 ovo

Modo de preparo

Em uma tigela, misture as nozes trituradas, a farinha de amêndoa, o açúcar de coco, o óleo de coco derretido, o extrato de baunilha e o sal. Adicione o ovo e misture bem até formar uma massa homogênea. Usando uma colher de sopa, coloque a massa em forminhas de silicone para muffin. Coloque as forminhas na cesta da air fryer preaquecida em 160 ºC e cozinhe até que as tortinhas fiquem douradas e firmes. Remova as tortinhas da air fryer e deixe esfriar. Sirva e bom apetite!