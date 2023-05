Receitas práticas, deliciosas e sem ingredientes de origem animal

Banana caramelada Imagem: 88studio | Shutterstock

A culinária vegana é rica em sabores e ingredientes, por isso é possível preparar muitas opções de sobremesas deliciosas, criativas e sem ingredientes de origem animal para satisfazer o seu desejo por doces. Separamos 3 sobremesas veganas de dar água na boca que vão conquistar até mesmo os paladares mais exigentes.

Banana caramelada

Ingredientes

Calda

100 ml de água

300 g de açúcar

Para empanar

200 g de farinha de trigo

200 ml de água

1 colher de sopa de fermento em pó

4 bananas cortadas em 4

Óleo para fritar

Modo de Preparo

Empanado

Em uma tigela, coloque a água e a farinha de trigo e mexa até obter uma mistura homogênea. Em seguida, adicione o fermento e misture. Reserve. Em uma panela, aqueça uma quantidade de óleo suficiente para cobrir as bananas. Passe as bananas na massa reservada e frite, aos poucos, até dourar.

Calda

Em uma panela, coloque a água e o açúcar. Vá mexendo, em fogo médio, até obter um caramelo levemente espesso. Mantenha a calda em fogo baixo e vá passando as bananas fritas (uma por vez) no caramelo até cobrir todos os lados. Transfira-as para uma travessa e espere até a calda endurecer. Sirva em seguida.

Picolé de melão

Ingredientes

1 melão cantaloupe

1 colher de sopa de açúcar

¼ de xícara de chá de leite de amêndoa

Modo de preparo

Corte o melão, retire a casca e as sementes e pique em pedaços grandes. Em um liquidificador, bata os pedaços de melão, o açúcar e o leite até obter uma mistura homogênea. Se necessário, acrescente um pouco mais de leite. Transfira a mistura batida para formas de picolé e leve ao freezer por 12 horas ou até que esteja firme. Desenforme e sirva.

Creme de amendoim (Imagem: AtlasStudio | Shutterstock)

Creme de amendoim

Ingredientes

3 xícaras de chá de amendoim torrado e sem pele

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá de leite de amêndoas

Modo de preparo

No liquidificador, bata o amendoim e o leite de amêndoas até obter um creme homogêneo. Retire do liquidificador e leve ao fogo em uma panela antiaderente. Acrescente o açúcar e mexa até o creme começar a soltar da panela. Retire do fogo e sirva em seguida ou coloque em um pote de vidro e guarde na geladeira até o momento de servir.