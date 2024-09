3 sorvetes caseiros para refrescar os animais no calor

Veja como utilizar ingredientes saudáveis para manter o seu pet hidratado

Oferecer sorvetes caseiros é uma forma saborosa de manter os pets frescos e hidratados Imagem: Daria Bystritskaia | Shutterstock

Com o aumento das temperaturas, manter os animais de estimação frescos e hidratados se torna fundamental. Uma opção deliciosa para isso são sorvetes naturais feitos em casa, especialmente adaptados às necessidades nutricionais dos bichinhos.

Rogéria Werner, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, destaca que, assim como os seres humanos, cachorros e gatos também sentem os efeitos do calor. “Manter os pets frescos e hidratados é essencial para evitar o superaquecimento e a desidratação, que podem representar riscos à saúde deles. Além disso, isso assegura que eles fiquem confortáveis e felizes nos dias quentes”, afirma.

Benefícios dos sorvetes caseiros para os pets

Ao oferecer sorvetes aos animais para refrescar o calor, a médica-veterinária recomenda dar preferência às opções caseiras, pois são mais saudáveis. “Os sorvetes naturais caseiros apresentam várias vantagens em relação aos sorvetes comerciais para animais de estimação”, afirma.

Segundo ela, eles oferecem aos tutores controle total sobre os ingredientes, “assegurando que sejam saudáveis e seguros para seus pets, sem corantes, conservantes ou açúcares adicionados, tornando-os uma opção mais saudável. Além disso, podem ser personalizados, permitindo adaptações nas receitas de acordo com as preferências e restrições alimentares de cada animal”.

Preparando o sorvete para os animais

Para o preparo dos sorvetes para os animais, a professora recomenda usar frutas, como banana, morango e maçã (sem as sementes), iogurte natural e sem açúcar, caldo de carne ou frango sem sal e até cenoura. “É fundamental evitar ingredientes tóxicos para os animais, como uvas, chocolate e xilitol. Ao selecionar os itens, consulte o veterinário do seu pet para garantir que sejam seguros para ele”, alerta Rogéria Werner. Além disso, ela recomenda evitar o uso de açúcares e produtos lácteos com alto teor de gordura, pois podem causar desconforto gastrointestinal em cachorros e gatos.

Abaixo, confira algumas receitas simples e saudáveis de sorvetes caseiros para os animais, elencados pela professora de Medicina Veterinária!

1. Sorvete de banana

Em um recipiente, misture bananas maduras com iogurte natural sem açúcar. Despeje em formas de picolé e congele.

Os picolés ajudam a manter o cachorro hidratado e fresco no calor Imagem: DenisZav | Shutterstock

2. Sorvete de frutas vermelhas

No liquidificador, coloque morangos e mirtilos com água de coco. Bata até ficar homogêneo, despeje em formas de picolé e congele.

3. Sorvete de cenoura

Em uma panela, coloque cenouras descascadas e cortadas em rodelas. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Escorra, coloque-as em formas para picolé e cubra com caldo de frango caseiro e sem sal. Congele e sirva ao animal.

Cuidados na hora de oferecer o sorvete ao animal

Apesar dos benefícios para a saúde de cachorros e gatos, é importante adotar alguns cuidados na hora de oferecer o sorvete ao animal. “Na hora de dar o sorvete ao seu pet, sirva em pequenas porções, especialmente se seu animal de estimação não estiver acostumado com sorvetes, para evitar problemas gastrointestinais”, recomenda Rogéria Werner.

Após o consumo, é essencial ficar atento a sinais como vômitos, gripes ou dificuldades respiratórias. “Se o seu animal apresentar algum desses sintomas após consumir sorvete, suspenda imediatamente e consulte um veterinário”, alerta a coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera.

Por Bianca Lodi Rieg