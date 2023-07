3 tendências de cabelos para o inverno

Especialistas lista cortes em alta nesta estação do ano

Corte blunt bob é caracterizado por ser curto e reto Imagem: Rawpixel.com | ShutterStock

Faz um tempo que o inverno chegou ao Brasil, e as tendências de beleza para a estação seguem bombando. Para essa temporada, os tons de cabelos em alta são aqueles mais quentes e intensos, feitos com técnicas que conferem naturalidade ao visual.

“O estilo mais natural está na moda, deixando de lado as marcações desde a raiz. Assim, os cabelos com mechas misturadas e suaves, que exigem menos manutenção, são os mais cotados para a estação”, explica Alex Menezes, especialista e hair stylist do Mega Studio Be Emotion.

Em relação aos cortes, de acordo com Alex Menezes, os três mais requisitados para o inverno são o blunt bob, o shaggy hair e o curtain bangs – que segue em alta desde as outras estações -, cada um com suas características individuais e propósitos diferentes.

“Os cabelos médios são um verdadeiro clássico, principalmente nessa época do ano. Muito em alta, os cortes em camadas, que trazem leveza e movimento aos fios, estão vindo com tudo nessa temporada”, ressalta.

Confira, a seguir, mais sobre esses cortes que são verdadeiras tendências para a estação, além de cuidados essenciais para manter os fios saudáveis e bonitos no período!

1. Blunt bob

O blunt bob é um estilo de corte curto e reto, caracterizado por uma linha clara e definida na altura do queixo. “Essa é uma opção moderna e elegante, que proporciona um visual ousado e sofisticado”, comenta Alex.

O corte é conhecido por sua simplicidade e precisão, sem camadas ou texturas adicionais. “Sendo superversátil e atemporal, ainda pode ser adaptado a diferentes tipos de cabelo, proporcionando uma aparência polida e contemporânea para qualquer ocasião”, complementa o hair stylist.

2. Shaggy hair

shaggy hair deixa o cabelo com mais movimento (Imagem: Olha Povozniuk | ShutterStock)

O shaggy hair é reconhecido por suas camadas longas e desestruturadas, proporcionando um estilo descontraído e despojado. Esse corte cria um visual bagunçado e texturizado, com pontas irregulares e movimento natural.

“O shaggy hair é conhecido por seu aspecto boêmio e casual, conferindo um ar de despreocupação e um estilo despretensioso, perfeito para as mulheres mais ousadas ou aquelas que querem inovar no visual”, explica o hair stylist do Mega Studio Be Emotion.

“É um corte versátil que pode ser usado em diferentes comprimentos de cabelo e curvatura de fios, permitindo que cada pessoa personalize o estilo de acordo com sua preferência”, completa.

3. Curtain bangs

Franja em formato de “cortina” destaca o rosto (Imagem: Volodymyr TVERDOKHLIB | ShutterStock)

Por fim, as curtain bangs são um estilo de franja que se divide ao meio, enquadrando o rosto suavemente. Esse tipo de corte recebe tal nome porque cria um efeito de cortina (curtain, em inglês), abrindo-se no centro e caindo em ambos os lados do rosto.

“Elas [as Curtain Bangs] são caracterizadas por serem mais longas e leves, geralmente, chegando até as maçãs do rosto. Podem ser usadas desde cabelos lisos a ondulados e adicionam um toque de feminilidade e suavidade ao visual em geral. Esse estilo de corte é a escolha ideal para aquelas que buscam um visual mais romântico e elegante”, ressalta Alex.

Cuidados durante o inverno

O especialista ainda recomenda alguns cuidados importantes para preservar o brilho e a maciez dos cabelos durante a estação mais fria do ano, independentemente do tipo de curvatura dos fios. “Potencializar a hidratação durante essa época é imprescindível, para mantê-los [os fios] saudáveis. Além disso, tomar banhos mornos, utilizar protetor térmico e secar bem os fios são ótimos meios de evitar danos a curto, médio e longo prazo”, aconselha.

Outra recomendação é aderir ao cronograma capilar, o qual consiste no uso de máscaras capilares – hidratantes, nutritivas e reconstrutoras -, para sanar necessidades específicas dos fios. “Lembrando que os cabelos com química precisam receber uma atenção especial, já que estão mais propensos ao ressecamento. Por isso, não deixe de ir ao salão e conversar com seu cabeleireiro de confiança”, finaliza o hair stylist.

Por Isabella Sala