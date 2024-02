3 vantagens e exercícios de pilates para a terceira idade

Professora explica como a prática ajuda a manter a vitalidade e a qualidade de vida nessa fase

O pilates é benéfico para pessoas na terceira idade Imagem: BearFotos | Shutterstock

À medida que envelhecemos, o corpo passa por uma série de mudanças físicas que podem afetar a flexibilidade, equilíbrio, força muscular e a saúde geral. Nesse sentido, o pilates emerge como uma atividade física benéfica para amenizar os impactos dessas transformações.

Segundo Josi Araujo, fisioterapeuta e professora da Pure Pilates, o método promove uma melhoria significativa na qualidade de vida durante o envelhecimento. “Com o passar do tempo, nossas articulações tendem a perder mobilidade e nossa postura pode ser afetada. O pilates aborda essas questões fortalecendo a musculatura, melhorando a resistência e equilíbrio, diminuindo as quedas e auxiliando na manutenção da pressão arterial”, afirma.

Além disso, a especialista explica que o pilates contribui para a reeducação postural, promovendo uma melhor saúde cardiorrespiratória e mobilidade articular. Isso resulta em uma notável melhora nas atividades da vida diária, como se alimentar e tomar banho, permitindo que os idosos se tornem mais independentes em suas ações cotidianas.

Por isso, a seguir, confira outros benefícios do pilates para pessoas da terceira idade!

1. Mobilidade e flexibilidade

A falta de mobilidade articular pode limitar a independência dos idosos. “O Pilates enfatiza movimentos controlados e alongamentos suaves, o que aumenta a amplitude de movimento das articulações. Com o tempo, suas articulações se tornam mais flexíveis e seus músculos menos tensos, aliviando a rigidez e melhorando o conforto nas atividades diárias”, afirma a professora.

2. Prevenção de quedas

O pilates é uma ferramenta eficaz na prevenção de quedas em idosos, já que promove a melhora do equilíbrio, da coordenação motora e desenvolve a estabilidade. “Os exercícios que trabalham a consciência corporal são essenciais para ajudar na correção da postura. Isso ajuda os idosos a entenderem melhor como seu corpo se move e a fazer ajustes para evitar movimentos prejudiciais que possam levar a quedas”, explica a fisioterapeuta.

3. Melhora da postura

A postura é crucial para a saúde da coluna vertebral. O método enfatiza o fortalecimento dos músculos do core, alinhamento adequado e consciência corporal, contribuindo para manter uma postura saudável. Isso fortalece os músculos que suportam a coluna vertebral e ajuda a alinhar a coluna de maneira adequada, segundo a especialista.

Exercício de pilates para idosos

A seguir, Josi Araujo também lista alguns exercícios de pilates que são bastante benéficos para a saúde dos idosos. Veja!

1. Footwork no reformer

Footwork no reformer ajuda a fortalecer os membros inferiores Imagem: Divulgação | Pure Pilates

O objetivo desse exercício é melhorar a coordenação motora e fortalecer os membros inferiores, bem como aprimorar a mobilidade articular do quadril, joelhos e tornozelos. Para realizá-lo, deite-se no carrinho com o antepé apoiado na barra fixa e realize a extensão e a flexão dos joelhos, mantendo a flexão plantar.

2. Footwork na chair

Footwork na chair ajuda a melhorar a postura Imagem: Divulgação | Pure Pilates

Esse exercício ajuda no fortalecimento do quadríceps e no alinhamento postural. Para realizá-lo, sente-se com um pé no pedal da chair e a outra perna estendida, fazendo o movimento de flexão e extensão do joelho.

3. Arms pull up and down

Arms pull up and down Imagem: Divulgação | Pure Pilates

Esse exercício é feito para o fortalecimento de membros superiores para ganho de força. Para realizá-lo, sente-se no cadillac segurando a barra móvel e realize movimento de extensão e flexão de cotovelo.

Cuidados ao praticar pilates na terceira idade

É importante enfatizar que a segurança é primordial ao praticar o pilates na terceira idade. Antes de iniciar, Josi ressalta que é fundamental realizar uma avaliação completa para identificar possíveis condições médicas não diagnosticadas.

Além disso, a hidratação também é essencial para um desempenho adequado durante as sessões. Os idosos devem respeitar seus próprios limites físicos e interromper qualquer exercício que cause dor ou desconforto, comunicando isso ao instrutor.

Por Carol Freitas