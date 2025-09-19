4 alimentos para reduzir o inchaço abdominal

Veja como o cuidado com a alimentação pode diminuir esse sintoma, inclusive em quem usa caneta emagrecedora

O cuidado com a alimentação é essencial para reduzir o inchaço abdominal Imagem: Laugesen Mateo | Shutterstock

O inchaço abdominal está entre as principais queixas relacionadas ao desconforto digestivo e pode surgir de forma inesperada, prejudicando a disposição e a qualidade de vida. Esse quadro, embora muitas vezes temporário, merece atenção para evitar complicações maiores.

“Os inchaços abdominais são sensações de estufamentos ou gases, que pode estar relacionada com diversas situações: dieta, comer rápido ou em grandes quantidades, constipação, alteração de hormônios, medicamentos e condições médicas como síndrome do intestino irritável, doença celíaca, refluxo”, explica a nutricionista Juliana Vieira.

Além dessas causas já conhecidas, há outro gatilho do inchaço abdominal que merece destaque: o uso das canetas emagrecedoras. “Esses sintomas acontecem porque o remédio retarda o esvaziamento do estômago e atua nos hormônios intestinais que regulam apetite e glicose. Por isso, o sistema digestivo pode ficar mais ‘lento’, causando inchaço em algumas pessoas, especialmente nas primeiras semanas de uso ou após aumento da dose”, explica a especialista.

Evitando o estufamento causado pelas canetas

Para ajudar a evitar o estufamento causado pelo uso das canetas emagrecedoras, Juliana Vieira recomenda:

Comer porções menores e mastigar devagar; Evitar alimentos muito gordurosos, frituras e bebidas com gás; Preferir refeições leves e distribuídas ao longo do dia; Beber bastante água.

“Na maioria dos casos, o desconforto tende a diminuir com o tempo, mas se o inchaço for muito intenso, persistente ou vier acompanhado de dor forte, vômitos frequentes ou constipação grave, é importante conversar com o médico para avaliar ajuste da dose ou alternativas”, aconselha a nutricionista.

Alimentos que combatem o inchaço

Abaixo, Juliana Vieira lista alguns alimentos que podem ajudar a combater o inchaço abdominal:

1. Alimentos diuréticos

Os alimentos diuréticos, como pepino, abacaxi e melancia, ajudam a reduzir a retenção de líquidos.

O gengibre é um alimento funcional e pode estimular o esvaziamento do estômago Imagem: Charoen Krung Photography | Shutterstock

2. Alimentos funcionais

O gengibre ajuda a estimular o esvaziamento do estômago. A hortelã tem ação antiespasmódica, relaxando o intestino. A camomila ajuda a acalmar gases e cólicas. A erva-doce ajuda a eliminar gases.

3. Alimentos ricos em fibras solúveis

Os alimentos ricos em fibras solúveis melhoram o trânsito intestinal sem fermentar muito. Por isso, é indicado o consumo de aveia, mamão e ameixa (estes últimos contêm enzimas e fibras que favorecem o intestino).

4. Probióticos

Os alimentos probióticos equilibram a flora intestinal e reduzem fermentação. Por isso, é recomendado o consumo de iogurte natural com lactobacilos, kefir e chucrute ou kimchi (em pequenas quantidades).

Alimentos para ter cuidado

Enquanto alguns alimentos podem ajudar a reduzir o inchaço abdominal, outros podem aumentar. Por isso, a nutricionista lista alguns que devem ser evitados ou consumidos com moderação. São eles:

Refrigerantes e bebidas com gás;

Feijão, lentilha e grão-de-bico em excesso, pois contêm enzimas antinutricionais (se não forem bem preparados causam estufamentos);

Brócolis, couve-flor e repolho cru;

Frituras, ultraprocessados e excesso de sal.

Por Thiago Martins