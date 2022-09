4 alimentos que contribuem para a saúde

Veja como alguns alimentos funcionais podem favorecer o bom funcionamento do corpo

Alimentos funcionais reduzem o risco de doenças Imagem: Shutterstock

Alimentar-se bem é o grande desejo de muitas pessoas, principalmente as que se preocupam com a saúde. Entretanto, comer bem não significa ingerir comida em excesso. Muito pelo contrário, o certo é saber o que e quando comer.

Dentre os alimentos mais recomendados estão os chamados funcionais, que a cada dia ganham mais espaço na mesa dos brasileiros. “Eles são considerados assim não apenas por apresentarem algum tipo de redução no risco de doenças, mas também por oferecerem alguma funcionalidade ao organismo”, explica a nutricionista Andréia Naves.

Vantagens da linhaça

Exemplos de alimentos funcionais não faltam. Um deles, bastante conhecido, por sinal, é a linhaça, uma rica fonte de ômega 3 do reino vegetal. A linhaça também é um poderoso anti-inflamatório. A nutricionista conta que esse alimento é uma das principais fontes de lignanas (neutralizadoras do estrogênio), as quais possuem funções antioxidantes. “As fibras presentes estão diretamente relacionadas com a diminuição do risco de doenças crônicas não transmissíveis, como as cardiovasculares e o diabetes”, afirma Andréia Naves.

Insira abacate na sua alimentação

Se você gosta de abacate, ótimo. Se porventura não, vale fazer um esforço, pois ele é rico em fitoquímicos e nutrientes, como ácido oleico, beta-sitosterol, vitamina E, glutationa, folato, potássio, magnésio e fibras.

Andréia Naves revela que esses nutrientes estão envolvidos com o aumento da saciedade, o que contribui no combate ao sobrepeso e à obesidade, controle da glicemia e do colesterol. “Sem falar que melhora também o funcionamento intestinal, entre outras atividades, envolvendo o metabolismo como um todo.”

Benefícios da romã

A casca e suco da romã fazem dela uma potente fonte antioxidante, enquanto o óleo conta com uma leve ação estrogênica, o que é interessante para o tratamento de sintomas do climatério (fase de transição do período reprodutivo para o não reprodutivo).

Alimentação equilibrada

Para que todos os benefícios desses alimentos sejam alcançados, é fundamental que eles estejam presentes no dia a dia, sendo consumidos ao menos três vezes por semana de maneira intercalada. “Essa é uma forma interessante, pois não se cria a hipersensibilidade devido ao excesso do consumo e se evita a monotonia alimentar”, finaliza a nutricionista.

Vinho e suco de uva

O vinho tinto, consumido moderadamente, e o suco de uva contribuem para a saúde do organismo, tendo impacto positivo na qualidade e no tempo de vida. De acordo com a nutricionista, existem estudos que mostram os benefícios que essas bebidas trazem, como a redução do risco de doenças cardiovasculares, hepáticas e senilidade. “Esses benefícios são atribuídos aos compostos fenólicos, principalmente o resveratrol”, diz.