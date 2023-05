4 bandas que marcaram o rock nacional nos anos 80

Conheça os grupos que revolucionaram o rock brasileiro e marcaram uma geração

A década de 1980 é marcada como um dos maiores períodos do rock brasileiro. Na época em que o Brasil transitava da ditadura militar para a democracia, surgiram diversas bandas de rock pelo país. Legião Urbana, Barão Vermelho, Titãs e Os Paralamas do Sucesso são considerados os principais grupos daquele tempo.

1. Legião Urbana

A banda Legião Urbana nasceu em 1982, em Brasília, quando Renato Russo juntou-se a Marcelo Bonfá, Eduardo Paraná (‘Kadu Lambach’) e Paulo Guimarães (‘Paulista’). Ao longo dos anos, a formação da banda passou por algumas mudanças, mas o sucesso continuou.

O primeiro álbum, intitulado “Legião Urbana”, foi lançado em 1985 com os grandes hits “Será”, “Ainda é Cedo” e “Geração Coca-Cola”. Naquele ano, a revista Bizz, publicação de grande destaque na época, elegeu Legião como a melhor banda e Renato, o melhor cantor.

2. Barão Vermelho

A banda Barão Vermelho foi criada em 1981, no estado do Rio de Janeiro. Guto Goffi, Maurício Barros, Dé e Frejat foram os primeiros integrantes. Naquele mesmo ano, Cazuza entrou para o grupo como vocalista. Barão protagonizou um show histórico na primeira edição do Rock in Rio, que aconteceu em 1985.

“Todo Amor que Houver Nessa Vida”, “Pro Dia Nascer Feliz”, “Maior Abandonado”, “Bete Balanço” e “Bilhetinho Azul” são algumas das músicas mais famosas do Barão Vermelho que atingiram o topo das paradas musicais.

Terceiro álbum dos Titãs consolidou a banda (Imagem: Reprodução digital | National Geographic e Star+)

3. Titãs

Titãs nasceu no início da década de 1980, em São Paulo. A estreia oficial da banda, na época chamada de Titãs do Iê-Iê, aconteceu em 1982, em um show no Sesc Pompeia. A formação do grupo não era nada comum, tinha nove integrantes: Arnaldo Antunes, Branco Mello, Ciro Pessoa, Sérgio Britto, Nando Reis, Paulo Miklos, André Jung, Marcelo Fromer e Tony Belloto.

A consolidação do grupo no mundo da música aconteceu com o lançamento do terceiro disco, chamado “Cabeça Dinossauro” (1986). Com as faixas “Bichos Escrotos”, “AA UU”, “O Quê”, “Homem Primata”, “Família” e “Polícia”, o álbum é até hoje considerado um dos mais importantes da história do rock brasileiro.

4. Os Paralamas do Sucesso

A banda Os Paralamas do Sucesso foi criada em 1982, no Rio de Janeiro. Inicialmente, era composta por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e Vital Dias. Porém, naquela época, Vital não compareceu em uma apresentação e foi substituído por João Barone, que nunca mais deixou o grupo. Até hoje, Paralamas segue com os três integrantes.

O fortalecimento do grupo no mundo da música aconteceu com o lançamento do terceiro álbum, chamado “Selvagem?” (1986). As músicas “A Novidade” (parceria com Gilberto Gil), “Alagados” e “Melô do Marinheiro”, fizeram com que o disco vendesse 700 mil cópias.