4 benefícios da prática de esporte para os estudos

Estudo revela que crianças e adolescentes que praticam atividade física têm melhor desempenho escolar

Praticar atividade física melhora a saúde do corpo e desenvolve habilidades cognitivas Imagem: G-Stock Studio | Shutterstock

A prática de atividades está associada ao bem-estar do corpo e à manutenção da saúde. No entanto, geralmente, quando as pessoas pensam em exercícios, associam o hábito às atividades físicas de alto desempenho. Contudo, o que muitos não sabem é que essa atitude também envolve o desenvolvimento de destreza e estratégia relacionados a jogos como o xadrez e, atualmente, aos e-sports (esportes eletrônicos), que proporcionam melhora significativa nos estudos.

“O esporte vai além do bem-estar físico. Ele promove diversos benefícios como desenvolvimento do pensamento crítico, coletividade, disciplina, foco, que refletem positivamente no desempenho acadêmico do aluno. Os estudantes esportistas dispõem de senso de trabalho em grupo, empatia, colaboração, resiliência em momentos desafiadores e, consequentemente, autoconfiança”, explica Juliana Frigerio, Diretora Acadêmica da WorldEd School.

Influência dos esportes na saúde mental

Praticar atividade física também apresenta melhora significativa quando se trata das habilidades emocionais. “Cada vez mais, o mercado de trabalho e as novas oportunidades profissionais estão exigindo longas horas em frente ao computador, bem como desempenho de multitarefas como reuniões, apresentações, criatividade e solução de problemas, e essas demandas exigem que o corpo mantenha a sua sintonia com a mente”, diz a profissional.

Juliana Frigerio ainda completa afirmando: “estudos mostram que a atividade física é um hábito que deve ser desenvolvido desde a infância e a adolescência, para que, na fase adulta, se torne parte da rotina não como uma obrigação, mas como uma necessidade fisiológica primordial ao equilíbrio do corpo e da mente para lidar com os desafios do cotidiano familiar e profissional”.

Relação entre atividade física e desempenho escolar

O estudo realizado pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, afirma que crianças e adolescentes que praticam esportes com frequência têm desempenho 20% superior aos alunos sedentários. Isso se deve pelo aumento de habilidades cognitivas, estas ligadas ao processo de construção do conhecimento. Nele, é necessário um conjunto de capacidades mentais desenvolvidas ao longo dos anos, como memória, atenção, linguagem, criatividade e planejamento.

De acordo com Juliana Frigerio, o exercício físico impacta diretamente o equilíbrio emocional do aluno, estimulando a produção de endorfina, o chamado hormônio do prazer e da felicidade. “A falta de exercícios ao longo da pandemia mostrou clara sua relação com a saúde mental e a física; foi observado grande aumento de crianças e adolescentes com questões emocionais graves como ansiedade, depressão e até síndrome do pânico”, disse a profissional.

Considerando isso, Juliana Frigerio separou 4 benefícios do desenvolvimento cognitivo e emocional ao se realizar esporte. Veja!

1. Desenvolve o senso ético

Todos os jogos têm suas regras. Com elas, o jovem entende o certo e errado, tem disciplina, respeito aos colegas, aos adversários e às figuras de autoridade.

Lidar com frustrações no esporte trabalha a inteligência emocional nas crianças (Imagem: Corepics VOF | Shutterstock)

2. Trabalha a inteligência emocional

Aprender a lidar com frustrações faz parte do esporte quando se perde; além disso, possibilita entender seus potenciais e pontos a melhorar, influenciando o desempenho.

3. Melhora a saúde mental

Como comentado anteriormente, a prática de atividades físicas melhora a saúde mental, pois diminui o nível de estresse e a ansiedade. Isso, por sua vez, previne doenças mais graves, como depressão.

4. Fortalece o pensamento crítico e analítico

Diante de uma jogada, o estudante conseguirá ver os prós e os contras, bem como quais são as melhores estratégias que podem ser tomadas para ganhar a partida. O exercício do pensamento crítico e analítico será realizado de forma orgânica e passará a fazer parte do dia a dia do aluno.

Por Rafaela Eufrosino