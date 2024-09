4 benefícios de aprender a um novo idioma

Melhora cognitiva, abertura a novas culturas e maior capacidade de concentração são algumas das vantagens

Aprender a um novo idioma pode favorecer diversos aspectos da vida Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

A aprendizagem de um novo idioma é mais do que a simples aquisição de uma nova forma de comunicação. De acordo com um estudo da Universidade Estadual da Pensilvânia (EUA), aprender a outra língua contribui significativamente para o desenvolvimento cognitivo e aprimora a habilidade de resolução de problemas. A pesquisa revela que indivíduos que se dedicam ao aprendizado de um segundo idioma demonstram maior capacidade de pensar de maneira crítica e de encontrar soluções criativas para desafios complexos.

Iniciar o estudo de um novo idioma o mais cedo possível é altamente benéfico devido às “janelas de oportunidades”, período em que o Sistema Nervoso Central (SNC) está apto a desenvolver determinada habilidade.

“Ter um conhecimento de uma nova língua pode melhorar as funções executivas, como controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva, resultando em melhor desempenho acadêmico e habilidades sociais a longo prazo”, afirma Carolina Campos, consultora pedagógica da Red Balloon, que acrescenta: “Isso facilita a aquisição de habilidades linguísticas e traz impactos duradouros ao desenvolvimento cognitivo e social”.

A seguir, confira algumas das vantagens de aprender uma nova língua!

1. Benefícios para a saúde do cérebro

Aprender uma nova língua traz uma série de benefícios significativos para os indivíduos. Uma pesquisa realizada pela Academia Americana de Neurologia descobriu que pessoas que falam quatro ou mais idiomas possuem cinco vezes menos risco de desenvolver problemas cognitivos em comparação com quem falava dois idiomas, indicando um aumento na massa cinzenta, responsável por capacidades como pensamento, movimento voluntário, linguagem, julgamento e percepção.

Além disso, ajuda a prevenir o envelhecimento cognitivo. Pessoas bilíngues tendem a desenvolver mais tardiamente doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e demência, essa conclusão vem de um estudo conduzido por pesquisadores na Alemanha, publicado na revista Neurobiology of Aging.

Aprender uma nova língua também oferece benefícios significativos para a saúde mental. O processo de aprendizagem é um exercício que ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, além de aumentar a autoestima e o bem-estar geral, proporcionando uma sensação de realização pessoal.

Conhecer outro idioma favorece o contato com outras pessoas e culturas Imagem: View Apart | Shutterstock

2. Contato com novas culturas

Além dos benefícios cognitivos, esse tipo de aprendizado proporciona uma abertura a novas culturas. Esse conhecimento vai além da simples comunicação, pois envolve uma imersão em diferentes perspectivas de vida, adquirindo novos aspectos culturais e promovendo empatia e compreensão intercultural.

“Aprender a duas línguas envolve o contato com sociedades diferentes, o que promove maior compreensão, empatia e respeito por diferentes tradições e costumes; tais habilidades são essenciais em um mundo cada vez mais globalizado”, comenta Carolina Campos.

3. Vantagens para a carreira profissional e acadêmica

O domínio de um idioma adicional também amplia significativamente as chances de carreira, permitindo acesso a conteúdos e conhecimentos de outras localidades. Profissionais bilíngues são mais valorizados no mercado de trabalho e têm maior acesso a oportunidades locais e internacionais. No mundo acadêmico, grande parte dos artigos científicos são publicados em inglês, tornando essencial o domínio dessa língua para quem deseja progredir na carreira acadêmica.

4. Benefícios para diferentes faixas etárias

Para crianças, o aprendizado de uma nova língua auxilia no desenvolvimento cognitivo, aproveitando a plasticidade cerebral para adquirir pronúncia e entonação com facilidade. Além disso, melhora as funções executivas, resultando em melhor desempenho acadêmico e social.

Para adolescentes, o aprendizado melhora o desempenho acadêmico, desenvolve habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas e abre portas para oportunidades educacionais e de carreira, como intercâmbios e bolsas de estudo internacionais.

Já para adultos, é uma ferramenta poderosa para a manutenção da saúde cognitiva e a prevenção do declínio mental associado ao envelhecimento. No mercado de trabalho, aumenta significativamente as oportunidades de emprego e avanço na carreira.

“Para maximizar os benefícios de aprender uma nova língua, é importante adotar estratégias e práticas que facilitem o processo de aprendizagem e integrem o novo idioma ao seu cotidiano. Como criar um ambiente imersivo para crianças, participar de intercâmbios e consumir mídia no idioma alvo e praticar diariamente utilizando recursos online”, conclui Carolina Campos.

Por Amanda Barbosa