4 características do cachorro da raça bichon frisé 

Encantador e cheio de energia, esse cãozinho conquista com seu charme, inteligência e temperamento amigável

O bichon frisé encanta por sua inteligência e temperamento amigável Imagem: Vit Tiser | Shutterstock) </p>

Com origem compartilhada entre França e Bélgica, o bichon frisé é uma raça antiga e nobre, que ganhou popularidade na Europa desde os tempos do Renascimento. Conforme a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), durante os séculos XVII e XVIII, esses pequenos cães de pelo branco e encaracolado eram presença constante nas cortes europeias e até mesmo retratados por pintores renomados ao lado de reis e nobres.

O nome “bichon” deriva da palavra “barbichon”, uma variação de “barbet”, raça da qual ele descende. Já “frisé” faz referência aos pelos encaracolados que são uma das suas marcas registradas. Após quase desaparecer devido às guerras mundiais, o bichon frisé foi resgatado por criadores apaixonados e voltou a conquistar espaço como um dos cães de companhia mais queridos e charmosos do mundo.

Abaixo, confira algumas características do cachorro da raça bichon frisé!

1. Aparência física

Segundo a CBKC, o bichon frisé é um cão pequeno. Seu corpo é levemente mais comprido do que alto. A altura ideal varia entre 25 e 29 cm na cernelha, e o peso gira em torno de 5 kg. A pelagem é uma das principais características da raça: branca, densa, macia e com textura encaracolada. Os olhos são escuros, arredondados e muito expressivos. A cauda é portada em curva sobre o dorso, sem encostar nas costas, e as orelhas são caídas, bem cobertas de pelos e localizadas na altura dos olhos.

2. Temperamento e personalidade

O bichon frisé é descrito pela CBKC como um cão de companhia por excelência: alegre, sociável, afetuoso e adaptável. Ele tem facilidade para conviver com pessoas e outros animais, mesmo estranhos, e é conhecido por sua disposição para agradar e interagir. Esse comportamento dócil e equilibrado o torna ideal para famílias, inclusive com crianças, idosos ou outros pets.

É um cão que dificilmente se mostra agressivo ou medroso, sendo normalmente tranquilo, mas muito brincalhão e ativo. Outro ponto positivo é que ele costuma latir pouco, o que facilita a convivência em apartamentos. O bichon frisé também é muito apegado ao tutor, gostando de estar próximo e fazendo questão de acompanhar a rotina da casa.

O cuidado com a alimentação do bichon frisé é essencial para mantê-lo saudável Imagem: Michaela Holubova | Shutterstock

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Por ser um cão de pequeno porte e bastante ativo, o bichon frisé precisa de uma dieta balanceada, rica em nutrientes e de acordo com sua fase da vida. Rações de boa qualidade e porções adequadas — recomendadas pelo veterinário — são essenciais para manter o peso ideal e a saúde em dia. Além disso, é importante evitar excessos, pois essa raça pode ter tendência ao sobrepeso.

No que diz respeito à saúde, a pelagem exige atenção especial. Escovação frequente, banhos regulares e idas ao pet shop para tosa são recomendados para evitar nós, sujeira e problemas de pele. Também é importante cuidar dos olhos, pois podem acumular secreções, causando manchas na pelagem. Ademais, visitas periódicas ao veterinário garantem que o bichon frisé esteja sempre saudável e ativo.

4. Educação e socialização

Inteligente e receptivo ao aprendizado, o bichon frisé responde muito bem ao adestramento baseado em recompensas e estímulos positivos. Ensinar comandos básicos, limites e regras desde filhote ajuda a moldar um comportamento equilibrado e evita problemas futuros, como ansiedade ou destruição de objetos por tédio.

Ele também se beneficia bastante da socialização precoce, convivendo com diferentes pessoas, ambientes e animais desde cedo. Como é muito sociável, tende a se adaptar bem a novas situações, mas precisa de estímulos constantes para manter o corpo e a mente ativos. Dessa maneira, brinquedos interativos, passeios regulares e tempo de qualidade com o tutor são fundamentais para seu bem-estar.