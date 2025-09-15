4 características do cachorro da raça cairn terrier 

Pequeno no tamanho, mas gigante na coragem, esse terrier escocês conquista pelo temperamento animado e pela aparência rústica

O cairn terrier é uma das raças mais antigas do grupo dos terriers Imagem: Marina Plevako | Shutterstock) </p>

Originário da Escócia, o cairn terrier é uma das raças mais antigas do grupo dos terriers, com uma história que remonta aos tempos em que era utilizado para caçar pequenos animais entre rochas, chamadas de “cairns” — daí seu nome. Conforme o padrão oficial da raça publicado pela Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), esse cachorro é ágil, valente e dono de uma pelagem resistente, ideal para enfrentar o clima severo das Highlands escocesas. Apesar do tamanho pequeno, ele carrega uma grande personalidade e muita energia.

Confira, a seguir, algumas características do cachorro da raça cairn terrier!

1. Aparência física

De acordo com a CBKC, o cairn terrier tem entre 28 e 31 cm de altura na cernelha e pesa entre 6 e 7,5 kg. Ele tem uma estrutura física equilibrada, com peito profundo, dorso nivelado e membros bem desenvolvidos, o que o torna um cão forte e resistente. Os olhos são bem separados, de tamanho médio e em tom de avelã-escuro, com sobrancelhas cobertas de pelos. As orelhas são pequenas e pontudas.

Um dos aspectos mais marcantes da raça é a sua pelagem dupla: a camada externa é formada por pelos abundantes, ásperos e resistentes às intempéries, enquanto o subpelo é curto, macio e denso, protegendo contra variações de temperatura.

Quanto às cores, o padrão da CBKC permite creme, trigo, vermelho, cinza ou quase preto, com ou sem a marcação tigrada. É comum que o cachorro apresente áreas mais escuras nas orelhas e no focinho, o que reforça seu visual típico e expressivo.

2. Temperamento e personalidade

O cairn terrier é um cachorro corajoso e muito alegre, conforme descrito pela CBKC. Ele está sempre pronto para brincar, explorar e proteger seu território. Apesar da atitude destemida, não é agressivo. O equilíbrio entre valentia e simpatia faz dele um excelente companheiro para famílias que buscam um cachorro ativo e companheiro.

Seu instinto de caça ainda é presente, o que significa que ele gosta de explorar, farejar, cavar e perseguir pequenos animais. Por isso, é importante que o tutor ofereça estímulos diários, tanto físicos quanto mentais, para manter o bem-estar do animal.

O cairn terrier é um cão ativo e precisa de uma dieta nutritiva e balanceada Imagem: Marina Plevako | Shutterstock

3. Cuidados com alimentação e saúde

Por ser um cão ativo e pequeno, o cairn terrier precisa de uma dieta nutritiva e balanceada, adequada à sua faixa de peso e nível de atividade. O ideal é escolher rações de boa qualidade, preferencialmente formuladas para raças pequenas.

Como é propenso a ganhar peso se for alimentado em excesso ou mantiver uma rotina sedentária, é fundamental controlar as porções e manter uma rotina de exercícios diários, como passeios, brincadeiras e atividades que estimulem o faro.

A pelagem, por sua vez, requer escovação frequente para evitar nós. Banhos podem ser dados com menos frequência, pois o excesso pode prejudicar a proteção natural do pelo. Ademais, a raça tende a ser saudável, mas é importante realizar visitas regulares ao veterinário e manter a vacinação e a vermifugação em dia.

4. Educação e socialização

O cairn terrier é um cão inteligente e aprende com facilidade, mas pode demonstrar teimosia típica dos terriers, o que exige do tutor uma abordagem consistente e paciente durante o processo de adestramento. O uso de reforço positivo, com petiscos, elogios e recompensas, é o método mais indicado para educar essa raça.

A socialização desde cedo também é importante para que ele aprenda a conviver com outros cachorros, animais e pessoas diferentes. Apesar de ser amigável, pode desenvolver comportamentos territoriais ou dominantes se não for devidamente socializado.