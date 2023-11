4 características do cachorro da raça rottweiler 

Apesar de sua aparência intimidadora, ele é um grande companheiro para família

O rottweiler é um animal muito brincalhão e fiel a quem ama Imagem: otsphoto | Shutterstock

O rottweiler é uma raça de cachorro forte desenvolvida na Alemanha. Criada por açougueiros da região de Rottweil para o trabalho com o gado, logo tornou-se um eficiente cão de guarda e boiadeiro. Em 1910, segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia, ele foi reconhecido como cachorro policial. No entanto, é também um ótimo pet de companhia, apreciado pela lealdade e habilidades de proteção.

1. Aspectos físicos

O rottweiler é um cachorro de grande porte, com altura média de 61 a 69 cm e peso de 50 a 60 kg para os machos. As fêmeas, por sua vez, costumam ser um pouco menores, com altura entre 56 e 63 cm e peso entre 35 e 48 kg.

A pelagem desta raça é curta, preta e brilhante, com marcas castanhas avermelhadas em algumas partes do corpo, como focinho, bochechas, acima dos olhos e no peito.

2. Temperamento e personalidade

O rottweiler é um cachorro de temperamento firme, seguro de si, dedicado e alerta. É também muito inteligente e obediente. Além disso, costuma ser leal e muito protetor. É também um animal bastante brincalhão e afetuoso, e adora estar perto das pessoas que ama.

A lealdade e o instinto de proteção fazem dele um excelente cão de guarda, capaz de identificar situações de perigo. Contudo, é fundamental uma socialização adequada desde cedo para garantir que ele se torne um animal equilibrado e sociável em diferentes ambientes e com outras pessoas e animais.

É uma raça altamente treinável e que se destaca em diversas atividades, como obediência, agilidade e busca. Dada a sua natureza ativa, é importante oferecer estímulos mentais e físicos regulares para evitar o tédio, o que pode levar a comportamentos indesejados.

Desde cedo, o rottweiler precisa ter uma alimentação saudável para prevenir possíveis doenças Imagem: otsphoto | Shutterstock

3. Cuidados com a alimentação e saúde

O rottweiler requer uma alimentação adequada para manter a saúde e o bem-estar. Por serem cães grandes e musculosos, é importante monitorar seu peso e evitar a obesidade, o que pode levar a problemas de saúde a longo prazo.

Por isso, necessita que a dieta seja rica em proteínas, carboidratos e gorduras, e deve ser ajustada à idade, ao nível de atividade e às necessidades individuais. Dessa maneira, consultar um veterinário é importante para determinar o tipo de ração mais adequado para o animal.

Geralmente, esse cachorro costuma ser saudável, mas pode ser propenso a alguns problemas de saúde, como displasia coxofemoral e de cotovelo (alteração anatômica nas articulações coxofemorais e do cotovelo) e encefalopatia hepática (distúrbios neurológicos devido a alterações graves no fígado). Por isso, é fundamental levar o rottweiler ao veterinário regularmente para exames de rotina e para verificar se ele está com a saúde em dia.

4. Educação e socialização

O rottweiler é inteligente e obediente, mas é importante iniciar o treinamento desde cedo, que deve ser baseado em reforço positivo. A socialização também é importante para essa raça. O cão deve ser exposto a diferentes pessoas, lugares e situações desde cedo para que se torne um animal equilibrado e sociável.