4 características do cachorro da raça shar pei

Ele cativa tutores ao redor do mundo com sua personalidade forte e aparência inconfundível

A raça shar pei é uma das mais antigas do mundo Imagem: Marcelino Pozo Ruiz | Shutterstock)

O shar pei é uma das raças mais antigas e diferentes do mundo. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), a cidade de Dialak, na província de Kwun Tung, na China, é considerada o local de origem mais provável deste cachorro. Inicialmente, ele era utilizado para guarda e defesa, mas, com o passar do tempo, tornou-se um grande companheiro devido a sua lealdade e beleza distinta.

A seguir, confira 4 características interessantes do cachorro da raça shar pei!

1. Aparência física

De acordo com a CBKC, o shar pei é um cão de porte médio, com altura variando entre 44 e 51 cm na cernelha. Sua aparência é imediatamente reconhecível pelas rugas profundas que cobrem a cabeça e o corpo, especialmente quando jovem. Com o passar dos anos, essas rugas se tornam menos pronunciadas. O pelo é curto, duro e eriçado. As tonalidades aceitas incluem todas as cores sólidas, exceto o branco.

Outras características marcantes incluem a cabeça grande em proporção ao corpo, o focinho característico, que lembra o de um hipopótamo, e a língua azul. As orelhas são pequenas, grossas e de formato triangular, enquanto a cauda pode ter diferentes formas, como em curva ou enrolada sobre o dorso.

2. Temperamento e personalidade

Conforme descrito pela CBKC, o shar pei é conhecido por seu comportamento calmo, reservado e silencioso. É uma raça independente, mas extremamente leal e afetuosa com sua família. Embora seja um cão de guarda natural, geralmente não é agressivo sem motivo. Sua personalidade o torna um excelente companheiro para quem mora em apartamento, pois ele não costuma latir ou correr pela casa.

A alimentação do shar pei deve ser de alta qualidade, rica em proteínas e adequada ao seu porte e nível de atividade Imagem: Tanja Tatic | Shutterstock

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

A saúde do shar pei requer atenção especial devido a algumas condições típicas da raça, como problemas de pele causados pelas rugas e doenças oculares. A alimentação, por sua vez, deve ser de alta qualidade, rica em proteínas e adequada ao porte e nível de atividade do animal. Além disso, é fundamental manter a pele limpa e seca para evitar infecções, principalmente nas dobras.

O shar pei é propenso a algumas condições genéticas; por isso, é importante realizar exames regulares com o veterinário e estar atento a qualquer sinal de desconforto ou anormalidade. O exercício regular também é importante, mas deve ser moderado no verão, pois a raça pode ser sensível a climas muito quentes.

4. Educação e socialização

A socialização precoce é essencial para o shar pei. Desde filhote, ele deve ser exposto a diferentes pessoas, ambientes e outros animais para desenvolver um comportamento equilibrado e confiante. Conforme a CBKC, embora seja um cão inteligente, ele pode ser teimoso, o que exige paciência e consistência por parte do tutor durante o treinamento.