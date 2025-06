4 características do cachorro west highland white terrier

Esse pequeno cão de origem escocesa combina coragem, alegria e elegância

Os cachorros da raça west highland white terrier têm temperamento alegre, aparência encantadora e tamanho pequeno Imagem: Olga Aniven | Shutterstock

O west highland white terrier, conhecido popularmente como westie, é uma raça que tem suas raízes na região das Terras Altas da Escócia. Ele foi desenvolvido com o objetivo de ser um cão de caça, especialmente apto para perseguir pequenos animais como texugos, raposas e roedores que se escondiam em tocas.

A escolha da pelagem branca teve um propósito prático: permitir que os caçadores distinguissem facilmente o cachorro de suas presas, evitando acidentes. Hoje, ele é muito mais comum como cão de companhia, conquistando lares no mundo todo por seu temperamento alegre, aparência encantadora e tamanho pequeno.

Abaixo, confira algumas características do cachorro da raça west highland white terrier!

1. Aparência física west highland white terrier

Embora pequeno em tamanho, o westie tem uma constituição forte e equilibrada. Conforme o padrão oficial da Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), ele apresenta uma estrutura compacta, com dorso reto, peito bem desenvolvido e membros traseiros musculosos, o que lhe confere agilidade e resistência. A cabeça é proporcional ao corpo, com um focinho robusto, olhos escuros e orelhas pequenas, eretas e pontiagudas — que reforçam sua expressão sempre atenta.

A pelagem é um dos maiores atrativos da raça: inteiramente branca, espessa e de dupla camada. O subpelo é macio e denso, enquanto a camada externa é formada por pelos ásperos e retos, com cerca de 5 cm de comprimento. Esse tipo de pelagem exige manutenção regular para que permaneça bonita e saudável, além de contribuir para proteger o cão contra o clima úmido e frio de sua região de origem.

2. Temperamento e personalidade

O west highland white terrier é conhecido por sua personalidade encantadora. Segundo a CBKC, trata-se de um cão alegre, ativo, destemido e independente, com uma dose saudável de autoconfiança. Ele está sempre pronto para brincar e explorar, mantendo-se curioso e cheio de energia ao longo do dia.

Apesar de seu espírito independente, o westie também é muito apegado aos tutores e gosta de participar das atividades da casa. Costuma se dar bem com crianças e pode conviver com outros animais, desde que seja socializado desde cedo. Por seu instinto caçador, pode ter tendência a perseguir pequenos bichos ou cavar no quintal.

Para manter o cachorro da raça west highland white terrier saudável, é essencial evitar excessos e cuidar da nutrição Imagem: SofikoS | Shutterstock

3. Cuidados com a saúde e a alimentação

O west highland white terrier é, no geral, um cão saudável, mas como muitas raças puras, pode apresentar predisposição a certos problemas, especialmente de pele, como dermatites e alergias. A alimentação, por sua vez, deve ser balanceada e adaptada ao porte, idade e nível de atividade do cão.

Além disso, é importante evitar excesso de peso, pois, mesmo sendo ativo, o westie é relativamente pequeno e pode sofrer com sobrecarga nas articulações. Visitas regulares ao veterinário e vacinação em dia também fazem parte da rotina de cuidados para manter o cão sempre saudável.

4. Educação e socialização

O westie é inteligente, mas também pode ser teimoso e independente, traços comuns entre os terriers. Por isso, é fundamental iniciar a educação desde filhote, com comandos simples e técnicas baseadas em reforço positivo. Ele aprende com facilidade, mas precisa de consistência e paciência por parte do tutor.

A socialização precoce é essencial para que cresça equilibrado e se relacione bem com pessoas e outros animais. Ele costuma ser alerta e territorial, podendo latir ao perceber algo estranho. No entanto, com estímulos corretos, pode se adaptar bem tanto em apartamentos quanto em casas com quintal.