4 características do gato da raça american wirehair 

Esse bichano encanta tutores com a sua pelagem diferente e seu temperamento afetuoso

O american wirehair é um gato afetuoso e companheiro Imagem: Fernando Calmon | Shutterstock

O american wirehair, como o nome sugere, é um gato originário dos Estados Unidos. Ele surgiu por acaso em uma ninhada de american shorthairs nos anos 1960, quando um filhote nasceu com uma pelagem texturizada. Desde então, essa raça de personalidade amigável é apreciada por tutores que buscam um bichano de fácil cuidado.

Abaixo, confira algumas características interessantes do gato da raça american wirehair!

1. Aparência física

O american wirehair é um gato de tamanho médio a grande, com corpo musculoso. O que o distingue de outras raças é, sem dúvida, sua pelagem. De acordo com a TICA (The International Cat Association), o pelo dele é grosso e denso, com uma textura áspera. Essa característica faz com que a pelagem seja resistente e menos propensa a se embaraçar.

Seu corpo é proporcional, com cabeça larga, orelhas médias e olhos arredondados, cuja cor varia conforme a coloração do pelo, que pode ser branco, creme, azul, vermelho, fulvo, castanho, dourado, prata, cinza e marrom.

2. Temperamento e personalidade

O american wirehair é bastante amigável e afetuoso. Segundo a TICA, essa raça é conhecida por ser equilibrada e tranquila, com uma curiosidade natural e muita energia para gastar. Trata-se de um gato que se adapta bem a diferentes tipos de lares e interage de maneira carinhosa com seus tutores.

Embora possa ser mais reservado em alguns momentos, gosta de companhia e se sente confortável em ambientes com crianças ou outros animais. Seu temperamento equilibrado faz dele ótimo companheiro para quem procura um gato independente, mas que também goste de momentos de afeto.

O american wirehair é um gato saudável e fácil de cuidar Imagem: Boyloso | Shutterstock

3. Cuidados com a saúde e alimentação

No geral, o american wirehair é considerado saudável e fácil de cuidar. Apesar da pelagem diferente, não requer cuidados excessivos. Escovações ocasionais são suficientes para manter o pelo saudável e limpo.

É importante oferecer uma dieta equilibrada e monitorar o peso, já que ele pode engordar facilmente devido à sua grande estrutura. Além disso, manter consultas veterinárias regulares é fundamental para prevenir problemas de saúde.

4. Educação e socialização

O american wirehair é um gato que aprende rapidamente e responde bem ao treinamento com reforço positivo. Desde filhote, é importante proporcionar estímulos e brincadeiras para que ele desenvolva todo o seu potencial.

Ademais, conforme a TICA, essa raça se socializa bem com outros animais e pessoas, mas também gosta de momentos de independência. Brinquedos interativos e atividades que estimulem seu lado explorador são recomendados.