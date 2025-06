4 características do gato da raça selkirk rex 

Com aparência incomum e personalidade carinhosa, esse felino conquista tutores ao redor do mundo

O visual incomum do selkirk rex desperta o interesse de pessoas ao redor do mundo Imagem: mdmmikle<br /> | Shutterstock) </p>

O selkirk rex é uma das raças de gatos mais diferentes da atualidade — tanto pela aparência quanto pelo temperamento. Ele surgiu em 1987, nos Estados Unidos, quando um filhote de pelagem naturalmente encaracolada nasceu de um cruzamento entre uma gata resgatada e um persa. O visual incomum despertou o interesse de criadores, e a linhagem foi desenvolvida para preservar a característica mais marcante: os pelos cacheados.

Além do charme visual, essa raça é conhecida por seu temperamento equilibrado e sua adaptabilidade à vida em família. A seguir, conheça as principais características do selkirk rex!

1. Aparência física

O selkirk rex se destaca por sua pelagem ondulada e fofa — por vezes, é até chamado de “gato ovelha” —, com cachos que se destacam principalmente no pescoço, cauda e barriga. A curvatura dos pelos atinge todas as camadas da pelagem — até mesmo os bigodes, que muitas vezes são encaracolados ou quebrados. Conforme a TICA (The International Cat Association), a textura deve ser macia, densa e com cachos soltos, nunca formando “dreadlocks”.

A raça apresenta dois tipos de pelagem:

Pelo curto (SR): de comprimento médio e uniforme em todo o corpo, com textura densa e macia.

de comprimento médio e uniforme em todo o corpo, com textura densa e macia. Pelo longo (SRL): semilongo, com cauda felpuda e um colar de pelos ao redor do rosto.

Fisicamente, o selkirk rex é um gato de porte médio a grande, com corpo musculoso e peito largo. A cabeça é arredondada, com bochechas pronunciadas, olhos grandes e bem espaçados, e orelhas médias com base larga.

2. Temperamento e personalidade

O comportamento do selkirk rex é tão cativante quanto sua aparência. Segundo a TICA, essa é uma raça com temperamento “doce e amoroso”, o que a torna ideal para a convivência em lares com crianças, idosos e outros animais. Além disso, costuma ser calmo e gentil.

Apesar de não ser excessivamente ativo, ele gosta de brincar e acompanhar o tutor pela casa. É um gato que aprecia companhia, mas não exige atenção constante. Essa personalidade equilibrada facilita muito a adaptação a diferentes ambientes e estilos de vida, sendo uma excelente opção tanto para casas agitadas quanto para apartamentos mais tranquilos.

Em geral, o selkirk rex é um gato saudável, mas precisa de acompanhamento veterinário regular Imagem: Sel_Sanders | Shutterstock

3. Cuidados com a saúde e a alimentação

Por ter uma estrutura física mais pesada, o selkirk rex pode ganhar peso com facilidade. Por isso, é essencial oferecer uma alimentação balanceada, com proteínas de boa qualidade e controle de calorias. Além disso, a recomendação é evitar petiscos em excesso e monitorar a quantidade de ração diária, sempre com orientação veterinária.

A saúde geral da raça é considerada boa, mas como os cruzamentos iniciais incluíram raças como persa, british shorthair e american shorthair, o selkirk rex pode herdar predisposição a algumas condições genéticas, como doenças renais policísticas e problemas respiratórios. Assim, exames regulares ajudam a garantir o bem-estar do animal.

Quanto à pelagem, a escovação deve ser feita com cuidado: o ideal é uma ou duas vezes por semana, com escova de cerdas largas ou pente próprio para gatos de pelo cacheado. Escovar demais pode desmanchar os cachos naturais, enquanto a falta de escovação pode levar à formação de nós.

4. Educação e socialização

O selkirk rex é um gato inteligente e observador, que aprende com facilidade e responde bem a rotinas. É possível ensinar comandos simples e criar hábitos saudáveis com reforço positivo, como petiscos e carinhos. Apesar de não ser hiperativo, ele precisa de estímulos para manter o equilíbrio mental e físico. Dessa maneira, brinquedos interativos, arranhadores e períodos diários de brincadeiras ajudam a prevenir o tédio.

Quanto à socialização, esse gato é naturalmente amigável, mas o ideal é que seja exposto a pessoas, sons e outros animais desde filhote. Isso fortalece ainda mais sua personalidade gentil e adaptável. Além disso, mesmo quando adulto, o selkirk rex tende a manter o comportamento dócil e receptivo.