4 cuidados com a pele do rosto após os 40 anos

Especialista indica os melhores cuidados para tratar a flacidez causada pela idade

É possível suavizar as marcas do tempo na pele Imagem: popcorner | ShutterStock

Com o decorrer da idade, é comum a pele mudar e perder algumas das características que tinha quando mais jovem, sobretudo a partir dos 30 anos. Segundo o Dr. José Roberto Fraga Filho, dermatologista membro Titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, nessa fase, as pessoas começam a perder 1% de colágeno ao ano. Essa ausência, por sua vez, faz com que a pele perca sustentação, causando a flacidez.

A mudança é ainda mais perceptível no rosto, porque nessa área ocorre uma mudança no formato, antes de forma triangular, indicando juventude, e, após a idade, de forma hexagonal, mostrando um certo “derretimento da face”. Mas, a boa notícia é que, com os cuidados necessários, é possível rejuvenescer a pele e recuperar o viço natural.

Para isso, o Dr. José Roberto Fraga Filho elenca 4 dicas para cuidar da pele após os 40 anos. Veja!

1. Lave o rosto e utilize protetor solar

Um dos fatores que mais levam ao envelhecimento é a luz. Por isso, o uso diário e repetitivo do protetor solar é ainda o melhor tratamento preventivo. Além disso, hábitos pouco saudáveis, como o fumo, também levam ao envelhecimento precoce. Como forma de cuidado, o profissional indica lavagem com sabonete apropriado para seu tipo de pele, hidratação e finalizar com o uso do protetor solar. São três passos simples que vão manter sua pele mais saudável.

2. Utilize suplementos alimentares

A alimentação é um ponto essencial para manter a pele bonita e viçosa. No entanto, com a correria do dia a dia, muitas pessoas negligenciam este hábito e, por vezes, consomem alimentos pobres em nutrientes, dificultando a manutenção da qualidade da pele.

“Uma alimentação saudável é essencial para uma pele firme e bonita, mas, como no mundo moderno nem sempre conseguimos isso, usamos a partir dos 35 anos uma suplementação de vitaminas para estímulo de colágenos […]”, conta o dermatologista.

Açúcar pode prejudicar a qualidade da pele (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock)

3. Evite o açúcar

O Dr. José Roberto Fraga Filho também explica que o maior vilão na alimentação, que prejudica não só a pele, mas também todo o organismo, é o açúcar. Afirma, também, que os carboidratos de absorção rápida são prejudiciais. Por isso, ele indica uma restrição maior de açúcares e o consumo na sua forma integral. Além disso, recomenda sempre apostar em um prato colorido, rico em vegetais, legumes, proteínas e bons carboidratos.

4. Invista em tratamentos estéticos

Os tratamentos tópicos visam melhorar a qualidade da pele, ou seja, agem contra manchas, rugas finas, poros abertos e outros aspectos. Entretanto, os cremes não têm o poder de tratar a flacidez causada pela idade, mas para isso surgem os tratamentos estéticos.

“Na flacidez, usamos principalmente bioestimuladores de colágeno, tecnologias como Ultrassom Microfocado (Ultraformer III), entre outros. Em caso de manchas, usamos desde peelings até o uso de vários tipos de lasers dermatológicos”, finaliza o dermatologista.

Por Gabriela Andrade