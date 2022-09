4 cuidados com as unhas de diabéticos

Veja como mãos e pés exigem atenção especial para evitar complicações

Diabetes exige cuidado redobrado com os pés Imagem: Shutterstock

O diabetes é uma doença que altera o funcionamento do pâncreas, órgão que expele insulina para o corpo, substância que ajuda na digestão de açúcares, proteínas e gorduras. A doença provoca dificuldade de cicatrização e má circulação. Por isso, é preciso cuidado redobrado ao cuidar das unhas e da pele.

1. Cuidados com as unhas

Por causa da doença, algumas pessoas podem apresentar unhas grossas e amareladas, além de ressecamento na pele. Inclusive, não é recomendado que diabéticos tirem a cutícula. De acordo com o angiologista e cirurgião vascular Eduardo Fávero, durante a retirada da cutícula há uma maior probabilidade de ferimentos.

“A cutícula consiste em uma proteção natural entre a unha e a pele. Removê-la abre uma porta de entrada para infecções”, afirma. Vale lembrar que a cicatrização é lenta por causa da doença, deixando o ferimento exposto por um prazo maior. O procedimento deve ser hidratar bem as cutículas e apenas empurrá-las com muito cuidado.

Diabéticos devem evitar cortar os cantos das unhas (Imagem: Shutterstock

2. Corte das unhas

O corte das unhas também merece atenção. “Dê preferência ao uso da lixa no lugar da tesoura ou alicate”, indica Eduardo Fávero. Se o corte for necessário, o angiologista explica que não deve ser feito muito rente à pele. “Evite eliminar os cantos, dando preferência por deixar as unhas retas.”

3. Pé diabético

Segundo a podóloga Vera Lúcia Feliciano, por causa da má circulação, “os pés ficam frios e pálidos, as unhas ficam com o crescimento lento, estriadas, com distrofias, frágeis e quebradiças”. Além disso, com a falta de vascularização nos pés, a sensibilidade fica comprometida. Por isso, não se deve lixar as solas, seja com lixas metálicas, limas ou lixas porosas.

O ideal é manter os pés secos (principalmente nos vãos dos dedos) e hidratados. Segundo o angiologista Eduardo Fávero, caso haja a necessidade de retirar calos, deve-se procurar um médico ou uma clínica de podologia.

4. Higienização do material

Para fazer as unhas no salão, algumas pessoas preferem levar os equipamentos (alicate, lixa e palito) de casa. No entanto, é aconselhado que diabéticos usem produtos descartáveis. Mesmo que o equipamento seja de uso pessoal, as peças não são higienizadas nos padrões de esterilização. Por causa disso, o paciente pode se expor à riscos.