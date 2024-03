4 destinos imperdíveis para conhecer na Austrália

País é ideal para pessoas que buscam paisagens de tirar o fôlego e uma cultura fascinante para explorar

Sydney é uma cidade encantadora da Austrália Imagem: siwawut | Shutterstock

A Austrália se destaca como um destino de viagem excepcional, oferecendo uma variedade impressionante de atrativos naturais, culturais e urbanos para explorar. Com paisagens deslumbrantes que vão desde praias paradisíacas e selvas tropicais até desertos vastos e montanhas imponentes, o país cativa os viajantes com sua diversidade geográfica e beleza natural única.

A seguir, confira 4 destinos para conhecer na Austrália!

1. Sydney

Capital de New South Wales, é uma encantadora cidade da Austrália que atrai muitos turistas do mundo. Do restaurante do Hotel Shangri-La tem-se uma vista panorâmica e fantástica, destacando-se a imponente Opera House e a Harbour Bridge.

2. Bondi Beach

Bondi é uma das principais praias de surfe da Austrália, situada em um bairro residencial e comercial, com bares e restaurantes. Uma de suas atrações é a piscina de água salgada, aberta para natação, mediante pagamento de taxa. Outra atividade imperdível é a caminhada pela costa, que tem um visual deslumbrante.

Palm Beach tem uma vista incrível Imagem: Gordon Bell | Shutterstock

3. Palm Beach

Outra praia lindíssima, está localizada a uma hora de carro de Sydney. Do lado esquerdo está uma praia com ondas, ideal para surfar e, do lado direito, uma mais tranquila, boa para famílias e prática de stand up paddle. Vale a pena fazer uma caminhada de 15 minutos para ter essa vista incrível!

4. Hotel Watsons Bay Boutique

Charmoso e badalado hotel de praia, com 31 acomodações, próximo a Sydney, realiza festas e eventos atraindo um público mais jovem. O acesso pode ser de ferry boat ou ônibus. Sua localização de frente para a marina é privilegiada.

Por Monique Miranda – revista Qual Viagem

Desde cedo, viajou muito com a família devido à profissão do pai, que é engenheiro. Foi criada na região amazônica próxima aos indígenas waimiris/atroaris e depois nos países andinos, Bolívia e Peru.