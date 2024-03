4 destinos imperdíveis para conhecer na Tailândia

Com praias deslumbrantes e gastronomia peculiar, o país é perfeito para explorar novos destinos

Tailândia é um destino encantador que cativa qualquer turista exigente Imagem: Sven Hansche | Shutterstock

Quer visitar um país com praias deslumbrantes, gastronomia peculiar e um povo simpaticíssimo? A Tailândia é o destino perfeito! Mais barata do que uma viagem para o Nordeste brasileiro em alta temporada, é um lugar absolutamente encantador, com uma cultura rica e efervescente, além de repleto de belezas naturais que cativam qualquer turista exigente.

A seguir, veja 4 destinos imperdíveis na Tailândia!

1. Koh Phi Phi

É a ilha dos sonhos. Com praias de água azul-turquesa e muita badalação, é onde está a famosa Maya Bay e mais outras belezas surreais, como a indescritível Lagoa Azul. O melhor jeito de conhecer a região é por meio de um long tail, o famoso barquinho tailandês. Feche o passeio como um nativo e saia de manhã bem cedo para conhecer as praias paradisíacas, ainda sem as dezenas de turistas que lotam o paraíso.

2. Bangkok

Sinônimo de multidão, feiras, trânsito, comida de rua, tuk-tuk e muito calor. Apesar do caos, tem passeios imperdíveis, como os templos Grand Palace, Wat Arun e Wat Pho; as famosas ruas Koahsan Road e Rambuttri; um bate e volta em Ayutthaya e o pôr do sol no Rio Chao Phraya. Minha dica de hospedagem é o maravilhoso Eastin Grand Hotel, com sua piscina no 14° andar com borda infinita!

Chiang Mai encanta os turistas por sua calmaria e templos lindíssimos Imagem: Guitar photographer | Shutterstock

3. Chiang Mai

Me surpreendeu com sua calmaria, temperatura (menos calor que a capital) e com templos lindíssimos. A dica é passear pelo Night Bazaar, fazer uma bela massagem tailandesa e conhecer o Elephant Nature Park, instituição que cuida de elefantes resgatados de maus tratos.

4. Railay Beach

A península está a 15 minutos de barco de Ao Nang, província de Krabi. Banhada pela West e East Beach, o ideal é que fique três dias para conhecer a vila, fazer snorkel nas águas cristalinas, subir no view point e fazer os passeios maravilhosos das quatro Ilhas e da Hong Island!

Por Luisa Galiza – revista Qual Viagem

Fundadora do Leve na Viagem, criou um canal para compartilhar dicas de viagens e bem-estar pelo mundo. Acredita que o ecoturismo é uma ferramenta que ajuda no autoconhecimento e empoderamento pessoal.