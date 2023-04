4 destinos para um roteiro gastronômico perto de São Paulo

Confira opções incríveis para viajar e provar as delicias típicas da região

Degustar a gastronomia local está entre as principais vivências dos viajantes Imagem: Evgeniya Grande | Shutterstock

Degustar a gastronomia local é uma das maravilhas de uma viagem. Combinada à paisagem do destino e aos seus atrativos, sejam de natureza, culturais ou históricos, a comida é uma das principais vivências que o viajante pode apreciar em um roteiro. E, nos arredores de São Paulo, seja no interior ou no litoral, o que não faltam são opções de bons roteiros para viajar a partir do paladar, provando não só os pratos típicos de cada região, mas também as delícias trazidas por outros povos para tal estado tão heterogêneo.

A seguir, indicamos 4 lugares e seus principais restaurantes ou roteiros gastronômicos para curtir em uma viagem de carro saindo da capital paulista. Confira!

1. Jundiaí

Jundiaí é conhecida por ser a cidade de muitos sabores (Imagem: EDUARDO EIJI ARAKI| Shutterstock)

Bem pertinho da capital, Jundiaí é bastante conhecida por ser uma cidade de muitos sabores. De colonização tipicamente italiana e com a influência caipira, a cidade, que também é conhecida por ser a Terra da Uva, tornou-se referência gastronômica.

Além dos restaurantes que vamos indicar abaixo, Jundiaí também tem tradição de ter excelentes picanharias, com corte especial e onde são servidas deliciosas saladas crocantes, além de arroz e feijão, fritas e aquela farofa de dar água na boca. Uma dica: se for visitar aos domingos, chegue cedo, pois, em muitos dos locais, a fila é grande, com tempo de espera médio de duas horas.

Bar e Restaurante do Mingo Fonte Basso

O Bar e Restaurante do Mingo Fonte Basso é uma tradição entre os frequentadores de restaurantes da cidade. E, para quem quer fugir das massas, sempre aos domingos, há uma verdadeira comida caipira, acompanhada de boa música sertaneja. O local é referência.

Recanto Marquezin

A poucos quilômetros da capital paulista, o Recanto Marquezin está localizado no bairro da Toca, com

visão privilegiada da Serra do Japi, dos Cristais, de Atibaia e da Cantareira. O cardápio conta com influência italiana e regional.

Villa Brunholi

Localizada no bairro do Caxambu, a Villa Brunholi é um dos endereços mais cobiçados da cidade e da região. O restaurante conta com um cardápio variado, com caldos, carnes, peixes, frango e cordeiro. O destaque fica para a massa, leve e diferenciada, responsável pela fama do local, já que é produzida pela própria Família Brunholi desde o início das atividades, em 1998. O restaurante ainda conta com uma adega climatizada e área verde para aqueles que querem apreciar o que a natureza tem de melhor.

2. Cunha

A gastronomia de Cunha tem influência dos produtos produzidos localmente (Imagem: Augusto Fiorito | Shutterstock)

Localizada na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro, incrustada em um emaranhado de montanhas das

serras do Mar e da Bocaina, Cunha é uma cidade que chama a atenção por seus atrativos de ecoturismo.

Mas a gastronomia local, com forte presença dos produtos da própria terra e algumas influências de fora – seja dos frutos do mar da vizinha Paraty ou mesmo de outros países -, vem ganhando cada vez mais espaço em um roteiro por lá.

O destino tem grande extensão rural, o que significa que boa parte de sua população está em sítios e fazendas, e aposta no cultivo de produtos como shitake, oliveira e lavanda, entre outros temperos, frutas e legumes. Não à toa, esses ingredientes aparecem de forma constante nos principais restaurantes da cidade, que podem ser encontrados tanto no centrinho quanto nas estradas nos arredores da rodovia Paulo Virgínio, que percorre os principais atrativos locais.

Il Pumo

Situado na região central da cidade, próximo à Igreja Matriz, o restaurante é comandado pelo italiano Vito Consoli e focado em oferecer o melhor da gastronomia da Itália. O chef, da região de Puglia, investe

em um cardápio enxuto, porém recheado de clássicos bem-feitos, como as massas à carbonara e del trullo – combinando cogumelos e linguiça artesanal -, assim como a burrata, que é de produção própria e feita com leite de vaca, diferente da mais comum no Brasil, que é de búfala; e sobremesas como tiramisù e pannacotta. O Il Pumo divide espaço com uma cervejaria e restaurante alemão, além de empório com produtos locais e importados.

Casa da Serra

Também conhecido como Restaurante do Gentil, o Casa da Serra fica em um charmoso jardim com

mesas espalhadas por entre árvores e flores. A casa ficou conhecida por um tradicional prato da região, a carne de porco na lata, mas hoje se destaca pelas massas e pelos risotos, além de pratos que combinam serra e mar, tendo em vista a proximidade com Paraty. Vale a pena experimentar o risoto de camarão e a lula com batata soutè – que não aparece no cardápio original, mas, vez ou outra, surge como sugestão do chef.

3. Santos

Santos têm ótimos restaurantes (Imagem: Luciana Nobre Deliza | Shutterstock)

A cidade mais importante do litoral paulista, principalmente em relação à relevância econômica, é Santos, que atrai turistas de todos os estados do Brasil e diversos países do mundo. Um dos motivos é o porto mais importante da América do Sul; outro se dá pelo turismo histórico, pelas praias e pela infraestrutura, com excelentes hotéis e ótimos restaurantes. A gastronomia de Santos oferece muita criatividade e história em seu menu.

Restaurante Almeida

Considerado um dos mais tradicionais restaurantes de Santos, o Almeida é velho conhecido de seus moradores e uma excelente opção de jantar ou almoço para turistas e visitantes da cidade. Com as portas abertas desde 1932, o Restaurante Almeida é o número 1 da Rua Ana Costa, um prédio histórico na área do Monte Serrat. Não deixe de experimentar a Meca Santista, servida com arroz com palmito, farofa de banana, abacaxi e camarões gratinados. Tudo sempre muito fresco e com sabor único.

Pizzaria Van Gogh

Um dos endereços mais disputados fica na Praia de José Menino: a Pizzaria Van Gogh. Por lá, nem só as pizzas conquistam os clientes, já que o cardápio é repleto de surpresas e tradições da culinária italiana. A massa napolitana, feita com a mais tradicional farinha italiana, recebe o sabor de muçarela ou ingredientes inusitados, como filé mignon ao molho branco. Tudo muito fresco e bem preparado, o que garante a qualidade certa do pedido.

Café Carioca

Um pedacinho do Rio em Santos. O Café Carioca representa o que há de mais tradicional dos botequins cariocas, em um ambiente simples, mas com certo charme e descontração, que são típicos desses locais. Aquele “sujinho” que a gente respeita e ama de coração. Há mais de 70 anos, o Café Carioca serve pastéis, sanduíches, cafés e a tradicional cervejinha, sendo considerado um dos mais antigos e melhores restaurantes em Santos. Na Praça Mauá, não deixe de conferir um dos sabores de pastel, o “sanduba” de pernil, além do tradicional café da casa.

4. São Roque

São Roque tem influência gastronômica de diversos países (Imagem: Luciana Nobre Deliza | Shutterstock)

Um dos roteiros turísticos mais visitados no estado de São Paulo é o Roteiro do Vinho em São Roque,

que tem como atrações as muitas vinícolas com suas diversidades e múltiplos rótulos, mantendo a característica dos vinhos artesanais.

Depois das diversas degustações, a parada para o almoço é obrigatória. E não faltam por lá opções de experiências enogastronômicas e restaurantes, com gastronomia de diversos países e de categoria internacional.

Roteiro do Vinho

Localizado no município de São Roque (SP), a cerca de 60 km da capital, o Roteiro do Vinho é uma Associação formada por 44 estabelecimentos e existe de forma organizada desde 1998. Concentra desde vinícolas de grande porte, com produção industrial, como as mais artesanais e menores. Há também a produção de sucos. É possível visitar as plantações, participar da colheita e pisa, visitar a produção industrial.

Para harmonizar com os vinhos, há ofertas de restaurantes de gastronomia brasileira, comida caipira, tropeira, portuguesa, espanhola, italiana, lanches rápidos, vegetariana e vegana e contemporânea. Há oferta de entretenimento e aventura para toda a família, com muitas opções para os pequenos, além de lojas de presentes e artesanato da região, assim como de hospedagem, embora seja também muito requisitado no esquema “bate-e-volta”.

Bar das Vinhas da Vila Don Patto

Sentar, pisar na grama, ouvir o canto dos pássaros ou até mesmo deitar e relaxar sob a sombra do parreiral do complexo enogastronômico “Vila Don Patto”, degustando um branco, tinto, espumante, em garrafa ou taça, ou mesmo cervejas e sucos. Não estamos em Portugal ou mesmo dentro de um filme romântico de época, mas é assim o cenário de sonhos do novo bar em pleno parreiral Don Patto, a menos de 1 hora de São Paulo, capital.

Tudo isso acompanhado de seu petisco preferido, como o tradicional bolinho de bacalhau, ou mesmo com a aquisição de uma das artesanais cestas de piquenique disponíveis. O clima do novo “Vinhas da Vila”, bar ao ar livre, é descontraído.

Cantina Tia Lina

Restaurante fundado em 1999, pela filha de italianos, Lina Sgueglia Góes, a Cantina Tia Lina oferece pratos típicos da cultura italiana, com destaque para a flor comestível alcachofra, que é ingrediente especial em vários itens do cardápio, como o carro-chefe da casa: rondelli quatro queijos com alcachofra. O ambiente é familiar e aconchegante. Todos os pratos são produzidos com muito carinho e ingredientes frescos, sendo o acompanhamento perfeito para boas conversas.

Por Cláudio Lacerda Oliva e Elíria Buso – revista Qual Viagem