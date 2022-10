4 dicas de decoração para a primeira casa

Especialistas ensinam como criar ambientes confortáveis e que reflitam a sua personalidade

No Brasil, morar sozinho tem se mostrado uma tendência crescente. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2018, 11 milhões de brasileiros viviam sozinhos, o que correspondia a 15,5% dos domicílios existentes no país. Em 2020, esse número cresceu para 11,7 milhões.

Entre as vantagens de morar só está a liberdade de poder decorar a casa ou o apartamento da maneira como quiser. Por isso, veja a seguir algumas dicas para criar do zero ambientes confortáveis e que reflitam a sua personalidade!

1. Como economizar dinheiro

É totalmente possível ter ambientes bem decorados e não gastar muito dinheiro. Segundo Ana Viana, do escritório de decoração Buji, atualmente é possível encontrar objetos interessantes e com preços bastante atrativos em grandes lojas de decoração ou, até mesmo, na internet.

Além disso, é possível criar ambientes aconchegantes e práticos com elementos simples. “Uma nova pintura já é capaz de mudar a cara do ambiente. Pode apostar ainda em plantas; novos pontos de iluminação, com luminárias de mesa ou piso; itens de decoração, como almofadas e quadros. Quanto aos móveis, as prateleiras são uma boa opção econômica”, lista a arquiteta e urbanista Jéssica Ruy.

2. Vá com calma

Antes de adquirir um objeto de decoração, Jéssica Ruy recomenda pensar se ele compõe harmonicamente com o que já existe no ambiente e se faz sentido para você. Além disso, não é necessário comprar todos os itens decorativos de uma vez só. “Às vezes, é interessante também ir complementando a decoração com o passar do tempo, com objetos que tenham alguma história significativa para você”, acrescenta a profissional.

Escolha os elementos para a sua casa com cuidado (Imagem: Shutterstock)

3. Escolha de móveis e eletrodomésticos

Mobiliar a casa é uma das primeiras necessidades quando você muda de lar ou vai morar sozinho pela primeira vez. Contudo, nem sempre o dinheiro é suficiente para comprar todos os itens de uma só vez. Por isso, priorizar alguns móveis e eletrodomésticos pode ser a solução. Segundo as profissionais, deve-se optar por fogão, geladeira, máquina de lavar roupas e cama. No entanto, essa lista pode sofrer alterações, dependendo do perfil do morador.

4. Cuidados antes da compra

Antes de comprar móveis e eletrodomésticos também é preciso tomar alguns cuidados. “Quanto aos móveis, é imprescindível se certificar das medidas tanto para dentro do ambiente como para chegar até lá. Ou seja: cabe no elevador do prédio ou passa pela escada?”, aponta Jéssica Ruy.

Já para os eletrodomésticos, é fundamental “verificar a voltagem e a amperagem antes da compra. Pesquisar as funcionalidades dos modelos disponíveis, melhor custo-benefício que atenda às suas necessidades e pesquisar reclamações relacionadas a um determinado produto”, lista a arquiteta e urbanista.