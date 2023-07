4 dicas de investimentos para aprender com a Barbie

Veja como a icônica boneca ensina a lidar com o mundo financeiro de forma inteligente e estratégica

Veja como a boneca pode ensinar lições importantes sobre o mundo financeiro Imagem: Dean Drobot | Shutterstock

Você sabia que a Barbie também pode ensinar valiosas lições sobre investimentos? Pois é, essa icônica boneca, tão presente em nossas vidas e que transcende gerações, pode mostrar como lidar com o mundo financeiro de forma inteligente e estratégica. Com isso, Júlia Aquino, analista da Rico, separou quatro lições importantes que podemos aprender com a personagem. Confira!

1. Diversificar é a melhor estratégia

Barbie Sereia, Barbie Astronauta, Barbie Ganhadora do Pulitzer… tem Barbie de todos os tipos e para todos os gostos. Da mesma forma, há investimentos para todos os tipos de investidor: para quem não gosta de correr riscos, para quem é mais arrojado ou para quem é ligado no metaverso.

2. Foco no longo prazo

A Barbie surgiu em 1959 e só ganhou um filme live action em 2023, mais de 50 anos depois. Ao longo desse período, a boneca se estabeleceu como parte da cultura pop e ganhou relevância, um processo longo, mas que valeu a pena — basta ver a repercussão do filme nas redes sociais, mesmo antes do lançamento.

3. Seja adaptável

Lá nos anos 50, a Barbie era dona de casa. Os tempos mudaram e, com eles, a Barbie começou a refletir novos sonhos infantis: ser diplomata, médica e até presidente. Apareceram bonecas com cabelos, tons de pele e roupas diferentes — tudo para refletir a mudança nas aspirações e na sociedade.

É importante não se deixar levar pelo efeito manada quando o assunto é investimento (Imagem: Khwanchai AMstocker | Shutterstock)

4. Não siga o efeito manada

Se você ouviu falar tanto de Barbie que também ficou com vontade de entrar no hype, o efeito manada já te alcançou. Ver ou não um filme por influência não é uma decisão tão grande assim, mas é importante não se deixar contaminar quando o assunto é investimento.

Por Joelma Silva