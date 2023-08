4 dicas para adaptar os pets ao novo lar

Especialista indica práticas para evitar o estresse nos bichanos durante a mudança

Processo de adaptação dos pets ao novo lar exige atenção e paciência Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Mudar de casa ou apartamento pode ser uma tarefa complicada para os moradores, mas quando se tem um pet é importante considerar também as mudanças que ocorrerão na vida dos animais, pois eles podem não se adaptar ao novo ambiente. Mas, alguns preparativos podem facilitar o processo de transição e tornar o momento prazeroso, como indica José Jorge Sales, adestrador cadastrado no GetNinjas (aplicativo para contratação de serviços). Confira:

1. Visite o local

Quando o novo imóvel for escolhido, é interessante que os tutores levem o pet para conhecer o local. Segundo José Jorge Sales, essa visita é importante, pois dessa forma o animal se aventura pelo espaço, conhece os novos cheiros e demarca território, sem a correria da mudança.

É recomendável que os tutores mostrem o local correto das necessidades fisiológicas, brinquem com o cachorro e deem os petiscos favoritos. “Os tutores devem possibilitar que os cães façam uma associação positiva com a casa e que entendam que um espaço novo não é necessariamente algo ruim”, explica o adestrador.

2. Preste atenção ao período de adaptação

Apesar de serem territorialistas, o tempo de adaptação dos cachorros não costuma se alongar muito. “Os cães costumam ter um tempo de adaptação rápido em comparação aos gatos. Os felinos demoram um pouco mais e levam, em média, um mês para se estabelecerem em um espaço novo”, comenta o profissional.

Entretanto, durante essa transição, os pets podem desenvolver comportamentos incomuns por conta da ansiedade e estresse, tais como tentar fugir, latir com mais frequência, fazer as necessidades no lugar errado e até destruir coisas. Para lidar com essas situações, os pais do cachorro devem ter paciência e se empenharem na construção de uma rotina acolhedora para o animalzinho.

Manter a rotina dos animais de estimação evita o estresse durante a mudança (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

3. Estabeleça uma rotina

Segundo o especialista, os animais de estimação se adequam muito mais quando eles tem uma rotina. “Quando você se muda e há uma alteração no dia a dia, consequentemente, os animais se sentem frustrados e estressados por estarem em um ambiente desconhecido”, comenta o profissional.

Sendo assim, apesar da mudança de casa ser uma grande alteração no cotidiano dos cães, é interessante que os tutores busquem minimizar a quebra do cotidiano. Na prática, os tutores devem, na medida do possível, manter os horários dos passeios e os horários de alimentação do animal.

4. Evite o estresse

Além de evitar que mudanças profundas na rotina do animal aconteçam, os tutores também devem se atentar ao próprio comportamento. A mudança de casa pode ser desgastante e estressante, mas esse nervosismo também pode afetar o comportamento dos pets, tanto durante, quanto depois da mudança.

Por Bruna Zanin