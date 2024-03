4 dicas para ajudar o seu bebê a dormir melhor

Especialista explica como alguns hábitos podem contribuir para a qualidade do sono de crianças pequenas

O período do sono é importante para o desenvolvimento do bebê Imagem: Alena Ozerova | Shutterstock

O sono adequado é essencial em todas as etapas da vida. Para os adultos, dormir bem é crucial para a reparação física e mental do corpo, além de desempenhar um papel vital na regulação emocional. Por outro lado, para os bebês, é fundamental para o crescimento físico e o desenvolvimento cognitivo.

Danielle Cogo, especialista em sono, certificada pela Universidade de São Paulo (USP) em Medicina do Sono, e consultora da Philips Avent, afirma que negligenciar o sono pode ter consequências para o desenvolvimento físico, mental e emocional das crianças, como dificuldades de concentração, irritabilidade, alterações de humor, problemas de crescimento e recusa alimentar, comprometendo o sistema imunológico e até mesmo seu desenvolvimento cognitivo.

“Os pais frequentemente adiam a priorização do sono de seus filhos, presumindo que seja apenas uma fase passageira. No entanto, é importante reconhecer que o tempo perdido não pode ser recuperado, e as consequências da privação de sono podem ser duradouras. Portanto, é essencial que todas as famílias busquem compreender e aprender sobre o sono, a fim de ajudar seus filhos sem comprometer seu bem-estar a curto e longo prazo”, explica.

1. Identificando a qualidade do sono do bebê

O primeiro passo para garantir que o pequeno tenha um sono de qualidade é acompanhar o comportamento do bebê durante o dia. Segundo a especialista, bebês que desfrutam de uma boa qualidade de sono tendem a ser mais alegres, sociáveis e demonstram um nível adequado de tolerância.

Além disso, eles adormecem facilmente, mantêm o sono sem muitos despertares, acordam bem-dispostos e se alimentam adequadamente. Por outro lado, sinais como irritabilidade, mau-humor, dificuldade de aprendizado, recusa alimentar e até mesmo excesso de peso podem indicar privação de sono.

2. Estabelecendo a rotina do sono

Os pais podem proporcionar um ambiente acolhedor e seguro para que os filhos tenham uma boa noite de sono. Para isso, um passo importante é desenvolver uma rotina. “Para estabelecer uma rotina eficaz, é essencial priorizar os horários de sono e alimentação do bebê, mantendo-os consistentes. Quando é hora de comer, é hora de comer, e quando é hora de dormir, é hora de dormir, sem permitir que outras atividades do dia atrapalhem essas necessidades”, afirma Danielle Cogo.

Além disso, conforme a especialista, as sonecas durante o dia também são fundamentais para o bebê. “Uma recomendação importante: não ignore as sonecas, pois saltá-las pode deixá-lo mais irritado e prejudicar a qualidade do sono à noite, dificultando a criação de uma rotina noturna tranquila e eficiente”, acrescenta.

A higiene do sono ajuda o bebê a dormir melhor durante a noite Imagem: Anna Kraynova | Shutterstock

3. Praticando a higiene do sono

Assim como adotamos hábitos de higiene do corpo em nosso dia a dia, também é essencial praticar a higiene do sono, preparando o ambiente para promover uma noite tranquila. “Por exemplo, cerca de duas horas antes do horário de dormir, é importante reduzir os estímulos na casa, diminuir a intensidade das luzes e evitar atividades agitadas. É recomendado evitar o uso de telas eletrônicas, criando um ambiente calmo e relaxante para que o bebê possa adormecer com mais facilidade”, explica Danielle Cogo.

4. Leite materno como aliado

E o leite materno também pode ser um aliado para noites bem dormidas do bebê. Além de ser fonte de nutrientes e fortalecer o sistema imunológico, contém componentes como a proteína alfa-lactoalbumina, que auxilia na produção de neurotransmissores, juntamente com triptofano e melatonina, responsáveis por regular o ciclo sono-vigília do bebê. “Esses elementos combinados proporcionam um sono mais tranquilo e reparador, oferecendo ao bebê todo o suporte necessário para um desenvolvimento ideal”, finaliza a especialista.

Vale lembrar que cada bebê é único e as rotinas do sono devem ser adaptadas às suas necessidades. Em caso de dúvida, sempre é recomendável buscar a orientação de um profissional.

Por Fabiana Bielo