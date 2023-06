4 dicas para cuidar da saúde das pernas no inverno

Especialista explica como algumas ações do dia a dia podem auxiliar no bem-estar dessa região

A ativação da circulação sanguínea local é essencial para prevenir doenças venosas Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Com a chegada do inverno, a maioria das pessoas acaba se preocupando com possíveis problemas respiratórios, como gripes e resfriados, pois o tempo seco e as baixas temperaturas desta estação favorecem a disseminação dessas doenças. No entanto, por mais que esses problemas sejam preocupantes, também vale ficar alerta aos cuidados com a saúde das pernas, que exige bastante atenção durante o inverno.

Fatores prejudiciais à saúde das pernas

Essa época do ano pode favorecer o aparecimento de doenças cardiovasculares, como a trombose, visto que, nesse período, tende a ocorrer a hemoconcentração (sangue mais concentrado), devido à menor ingestão hídrica e à vasoconstrição (fechamento dos vasos pela temperatura fria). Por isso, é importante cuidar da saúde das pernas, principalmente em baixas temperaturas.

Segundo o Dr. Marcelo Zanoni, médico especialista em cirurgia vascular, endovascular e ecografia vascular, outro fator que pode prejudicar a circulação venosa nas pernas é não se movimentar. Devido ao frio, muitas pessoas deixam de praticar exercícios físicos e preferem ficar mais em casa e paradas.

“Há o risco do agravamento de doenças vasculares, porque a posição dificulta o retorno do sangue venoso, favorecendo o aparecimento de dor e edema nas pernas. A ativação da circulação sanguínea local é essencial para prevenir doenças venosas, como varizes e trombose”, afirma o profissional.

“Por esse motivo, é importante, ao longo do dia, se movimentar, a fim de prevenir os sintomas citados (dor e inchaço), assim como casos de tromboflebites, trombose venosa profunda e piora das varizes e microvarizes em casos mais avançados”, recomenda.

Praticar exercícios físicos fortalece a musculatura das pernas e ajuda a evitar a sensação de cansaço (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

Cuidados com as pernas durante o inverno

O Dr. Marcelo Zanoni destaca algumas dicas importantes para manter a saúde das pernas mesmo nos dias frios:

1. Movimente-se

Exercitar-se é fundamental para evitar a sensação de cansaço nas pernas. Movimentar os tornozelos pode aliviar o desconforto.

2. Use meias de compressão graduada

A compressão graduada promove conforto e bem-estar, além de auxiliar no direcionamento correto do fluxo venoso e linfático. Com isso, não ocorre o acúmulo de sangue na região inferior das pernas, permitindo uma nítida melhora na circulação.

3. Adote hábitos saudáveis

Além de evitar o fumo e a ingestão de bebidas alcoólicas, mantenha uma alimentação balanceada, reduzindo o consumo de sal e de alimentos gordurosos ricos em sódio.

4. Hidrate-se

Beba água com frequência, de 1,5 a 2 litros por dia, pois ela ajuda a manter a pele hidratada e o organismo mais saudável.

Por André Dayan