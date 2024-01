4 dicas para cuidar da saúde e evitar doenças

Médico explica como bons hábitos favorecem a longevidade e a qualidade de vida

Cuidados simples no dia a dia ajudam a manter o corpo saudável Imagem: Dragana Gordic | Shutterstock

Manter o corpo saudável está no topo da lista das prioridades de quem deseja viver bem. Afinal, preservar a saúde é o ponto de partida para obter longevidade e qualidade de vida. No entanto, ao longo deste processo, frequentemente os bons hábitos se perdem em decorrência das guloseimas, correria do dia a dia e até um final de semana de folga, o que leva ao esquecimento de uma das práticas mais importantes para a saúde: a prevenção.

“A prevenção é fundamental para preservar a saúde e evitar doenças. É sempre melhor investir na saúde, do que gastar com a doença […]”, diz o médico e empresário Dr. Neymar Lima, CEO da MEDSTATION (clínica internacional de cuidados com a saúde), que elenca 4 passos essenciais para uma vida mais saudável. Veja!

1. Alimente-se corretamente

Manter uma alimentação equilibrada é uma das chaves para preservar o corpo e a mente saudáveis, afinal, os alimentos que consumimos são responsáveis por fornecer o aporte nutricional necessário para as funções do organismo.

“Os alimentos que ingerimos são essenciais para determinar, por exemplo, as chances de desenvolvermos determinadas doenças e do fortalecimento da nossa imunidade; por isso, focar em uma alimentação mais saudável é essencial”, destaca o Dr. Neymar Lima.

2. Pratique atividade física

Praticar atividade física traz uma série de benefícios para a saúde que vão além do simples emagrecimento. “A atividade física regular fortalece o corpo, melhora a saúde cardiovascular, fortalece ossos e músculos, reduz o estresse e melhora o bem-estar mental, além de prevenir doenças crônicas”, afirma o especialista.

Dormir bem é fundamental para a saúde física e mental Imagem: Leszek Glasner | Shutterstock

3. Durma bem

Segundo o Dr. Neymar Lima, um sono de qualidade é essencial para ter uma saúde forte. “[O sono] ajuda a promover o funcionamento do cérebro, o equilíbrio hormonal, a recuperação muscular e o fortalecimento do sistema imunológico, além de melhorar o humor e a concentração”, diz o médico.

4. Consulte um especialista regularmente

Conforme explica o especialista, fazer check-ups regulares e realizar acompanhamento médico são hábitos essenciais para detectar precocemente doenças, prevenir complicações e manter a saúde em dia. “[A prática] garante qualidade de vida e bem-estar a longo prazo. Além disso, também ajuda a direcionar todos os cuidados citados acima; nesse ponto, deve-se priorizar a flexibilidade e qualidade do atendimento”, afirma o Dr. Neymar Lima.

Por Dr. Neymar Lima

Empresário, médico ortopedista, CEO da Med Station (plataforma internacional de cuidados com a saúde) e fundador da Sociedade Brasileira de Ortopedia do Tocantins e do Instituto Ortopédico de Palmas. Atuou como chefe do serviço de ortopedia do Hospital Regional de Palmas por 15 anos e, atualmente, é membro da Academia Americana de Ortopedia e da Academia Americana de Medicina Regenerativa.