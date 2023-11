4 dicas para escolher o biquíni ou o maiô ideal

Especialista explica como escolher os melhores modelos e aproveitar o calor com estilo

Alguns modelos de biquínis nunca saem de moda Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Com a temperatura chegando a mais de 40ºC, nem parece que o verão ainda não chegou. Mas, inspirado pelos dias quentes, que tal já escolher um novo biquíni ou maiô para chamar de seu? Para isso, nada melhor do que já ir se antenando sobre as principais tendências e atualizar a parte de moda praia do guarda-roupa.

“Existem alguns formatos de biquínis e maiôs que já são clássicos e estão sempre presentes no mercado, como o queridinho cortininha; além das novidades do momento que são opções com mais informações, como animal print, neon e acabamentos diferentes. Porém, é preciso se atentar na hora de usar certos modelos, pois eles podem não imprimir o visual e estilo desejado, atrapalhando na confiança na hora de aproveitar a praia e a piscina”, explica Indira Magalhães, coordenadora de imagem e estilo da Caedu.

Para evitar erros e ajudar na hora de escolher o modelo de biquíni ou o maiô ideal, a profissional apresenta dicas simples e fáceis sobre o assunto. Veja a seguir!

1. Clássicos modelos cortininha e formato triângulo

A profissional explica que os modelos cortininha e triângulo são similares e imprimem o mesmo visual minimalista e básico, já que são opções coringas e versáteis. “O top de biquíni cortininha se diferencia do triângulo por permitir o ajuste na parte da exposição dos seios, podendo ser levada de um lado ao outro, assim como uma cortina; já o outro modelo tem parte fixa e centralizada”, explica.

Segundo Indira Magalhães, os dois tipos têm o formato triangular e proporcionam estilo na medida exata. “Com eles, é possível encontrar desde modelos mais simples e lisos até opções estampadas e em cores vibrantes como o verde neon, tendência no momento”, diz.

Os modelos de praia tomara que caia são sempre ótimas opções para apostar em um item moderno Imagem: Inspiration GP | Shutterstock

2. Modernidade do tomara que caia

Indira conta que o tomara que caia é ideal para quem se preocupa com o bronzeado ou para as mulheres que se incomodam com as alças dos biquínis ou maiôs. “Por se tratar de um modelo que não possui alças, ele é perfeito para quem não gosta das marquinhas no pescoço ou ombro, já que o seu formato é horizontal”, explica.

A profissional relata que quem deseja uma opção hipermoderna do tomara que caia pode apostar em opções com texturas e detalhes, como trançados e mix de tonalidade. Além disso, ela faz um alerta para as mulheres que possuem muito busto: “É bacana usar esse modelo com uma amarração forte atrás ou, até mesmo, com aquela alça fina sobre o pescoço, para garantir maior sustentação dos seios e poder curtir o verão sem preocupação”, indica.

3. Detalhes que fazem a diferença

Mesmo quando se fala em modelo mais simples e sem estampas, alguns detalhes podem ser fundamentais para transformar o biquíni. “Nozinhos, modelos ‘frente única’ ou até trançados são ótimas opções para fazer com que o look final ganhe um destaque a mais, sem ficar algo sobrecarregado”, compartilha.

4. Sustentação do maiô

O maiô é uma peça ideal para quem procura por conforto aliado com estilo para o visual de praia. “Os modelos que possuem bojo e alças largas são perfeitos para garantir maior sustentação dos seios. Para a temporada de 23/24, as opções com estampas étnicas, de flores e cores fortes são ótimos para trazer charme e modernidade na produção”, sugere Indira.

Por Carolina Miranda