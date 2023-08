4 dicas para garantir a saúde do corpo e da pele durante o inverno

Veja como cuidar do bem-estar e manter o corpo hidratado no período frio e seco

Uso de ácidos pode agravar o ressecamento da pele Imagem: Kmpzzz | ShutterStock

Durante o inverno, a estação mais fria do ano, é essencial intensificar os cuidados com a imunidade, a pele e o corpo, devido às baixas temperaturas que prevalecem ao longo dos dias. Nessa época, o clima seco propicia a evaporação da água presente na pele, resultando em notável desidratação e ressecamento do corpo e do rosto. Portanto, é fundamental adotar medidas adicionais para preservar a saúde e o bem-estar durante essa estação.

Pensando nisso, Isa Santini, especialista em beleza e luxo à frente do Spa Ateliê Beauty, explica maneiras de prevenir ou combater esses indícios, cuidando da aparência e do bem-estar do corpo, já que não é apenas no verão que se deve estar atento ao físico. Confira, abaixo, quais são as dicas:

1. Hidrate-se

O corpo humano é 70% composto de água. Sendo assim, o organismo precisa de líquido em abundância para funcionar bem. Entretanto, durante o inverno, naturalmente, o ser humano sente menos sede, se comparado ao verão. Além disso, em busca de manter o corpo aquecido, banhos e águas mais quentes são as escolhas mais comuns. O resultado é a falta da hidratação interna do corpo, que pode afetar diretamente os níveis de digestão, nutrição e até da filtragem de toxinas.

“Além da parte fisiológica, em que a água ou outros líquidos são indispensáveis, a pele e o cabelo também precisam se manter hidratados para estarem saudáveis e com boa aparência”, afirma Isa Santini. A profissional ressalta a importância do uso de cremes, máscaras e séruns com função hidratante para melhorar a textura e para aumentar o viço da pele em meio à estação.

2. Utilize produtos adequados

Muitos acham que não há necessidade de investir em cosméticos diferentes. Porém, é justamente nessa época em que a rotina de cuidados com o rosto e o corpo se torna essencial.

“Máscaras, cremes esfoliantes, produtos que levam em sua composição alguns tipos de ácidos e até sabonetes faciais adstringentes podem agravar o nível de ressecamento da pele. Por isso, procure um profissional e invista em itens naturais, com formulações e ativos que acalmem a derme e o corpo como um todo”, explica a expert.

3. Invista em procedimentos relaxantes que auxiliam na circulação

Como forma de manter o aquecimento interno nos dias mais frios, o corpo contrai os vasos sanguíneos, o que dificulta a chegada do sangue às extremidades. Para evitar problemas de saúde, é aconselhável realizar atividades físicas e/ou investir em procedimentos que ajudem na descompressão dos vasos.

Uma opção muito procurada e oferecida pelo Ateliê Beauty é a Body Slim. “Ela é uma massagem exclusiva do espaço, que associa drenagem linfática e massagem modeladora ao uso das Body Tools – pantalas (massageadores de aço) da Costa Brazil, marca internacional de cosméticos sustentáveis. O tratamento drena e define o corpo, enquanto ajuda na diminuição das celulites e na melhora da circulação corporal. Ele também relaxa as tensões e realiza liberação miofascial, técnica preventiva de lesões e alívios de dores musculares”, indica Santini.

Apesar da estação mais fria, se proteger do sol é fundamental (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

4. Cuidado com o sol

A quarta e última dica é muito valiosa e algo a que poucos se atentam. Durante o inverno, o sol aparece com menos frequência, causando uma falsa sensação nas pessoas de que não há necessidade de utilizar o protetor solar, por exemplo. “Apesar de não ser verão, o filtro solar é um dos principais aliados na hora de manter os cuidados necessários com a saúde do corpo”, afirma a especialista.

Por Eva Beatriz Garcia