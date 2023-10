4 dicas para impulsionar o seu negócio na Black Friday

Especialista explica como pequenos empreendedores também podem aproveitar a data para aumentar as vendas

Black Friday é o período ideal para empreendedores elaborarem estratégias e aumentarem as vendas Imagem: Andrew Angelov | Shutterstock

A Black Friday é um dos momentos mais aguardados pelo público para fazer compras com valores mais atrativos. Para os empreendedores, trata-se da principal época do ano para vender e aumentar os lucros. Se você é um microempreendedor, também pode aproveitar o momento para impulsionar o seu negócio, basta elaborar estratégias previamente, como explica Vanessa Spirandeo, especialista na eduK, socialtech que ajuda as pessoas no desenvolvimento técnico e sociocomportamental para empreender ou entrar no mercado de trabalho.

“Após definir o seu objetivo com a ação, você deve planejar descontos e ofertas, além de criar ações para fidelizar sua clientela. Tudo isso sem esquecer que existe um pós-evento, essencial para o negócio”, diz a profissional, que indica, a seguir, 4 passos básicos para os pequenos negócios se anteciparem e se destacarem dos concorrentes na data. Confira!

1. Defina a sua meta e prepare uma ação

Verifique se o objetivo é renovar os itens parados no estoque, alcançar novos clientes, fidelizar atuais ou mesmo lançar um novo produto.

2. Entenda o que os clientes buscam

Saiba qual é a necessidade do cliente que você supre ou o desejo dele que você atende. Responder a essa pergunta dará diversas ideias.

Preparar-se para colocar as estratégias promocionais em prática evita erros e gastos (Imagem: Josep Suria | Shutterstock)

3. Estude como colocar em prática as ações promocionais

Pergunte-se o que você precisa fazer para colocar em prática sua ação promocional e esteja ciente do preparo necessário. Precisa aumentar o estoque? Precisar dedicar um tempo de sua agenda? Tem que contratar pessoas temporárias?

4. Evite estratégias erradas

Por fim, tome cuidado com estratégias furadas. “Dados de mercado comprovam que aumentar o preço antes para baixar na Black Friday só atrapalha as vendas futuras, pois 66% das pessoas que pretendem comprar na Black Friday ficam comparando preço um mês antes”, esclarece Vanessa Spirandeo.

A especialista complementa ressaltando dados do HootSuite Global Report (relatório produzido por uma empresa de gerenciamento de mídias sociais). Pelo documento, entre os fatores mais importantes na decisão das compras durante a Black Friday, estão as vantagens no frete e o preço, além de quesitos como segurança e qualidade.

Por Grazieli Binkowski